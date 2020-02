Diretta Manresa Sassari/ Streaming video tv: Dinamo per il primato (Champions League)

Manresa Sassari, in diretta dal Pavellò Nou Congost, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 5 febbraio: la partita rappresenta l’ultima giornata nel girone A di basket Champions League 2019-2020. La Dinamo è qualificata da tempo alla Top 16 e, con l’ultima vittoria ottenuta contro l’Unet Holon, si è anche assicurata una delle prime due posizioni in classifica; per vincere il gruppo dovrà ora centrare un successo in Spagna e sperare nella contemporanea sconfitta del Turk Telekom, impegnato in trasferta sul parquet dello Strasburgo già eliminato. Il Banco di Sardegna dunque affronta una sfida non esattamente centrale nell’arco della sua stagione, e Gianmarco Pozzecco potrebbe decidere di cambiare qualcosa nelle rotazioni del suo roster; tuttavia c’è anche la necessità di rialzare la testa a livello di morale dopo l’incredibile sconfitta rimediata sul parquet di Trieste, che ha complicato la rincorsa al primo posto nella regular season del campionato. Ci mettiamo ora in attesa della diretta di Manresa Sassari ma, aspettando la palla a due della partita di Champions League, possiamo riflettere su alcuni dei temi principali legati alla serata internazionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manresa Sassari, salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà trasmessa in diretta tv: per questa sfida di Champions League potrete allora rivolgervi alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati le partite del torneo in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di essere costantemente informati sulle due squadre, le classifiche dei gironi e tutte le novità della Champions League attraverso il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.basketballcl.com.

DIRETTA MANRESA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Manresa Sassari è una partita “marginale” per la Dinamo, che chiude la prima fase di Champions League potendo mettere le mani sul primo posto nel girone ma avendo conquistato da tempo la qualificazione alla Top 16. L’unico modo per terminare in testa il gruppo A è quello di ottenere due punti in più del Turk Telekom: al momento la squadra di Ankara ha lo stesso record dei sardi (10-3), la sfida diretta ha fatto registrare una vittoria per parte ma gli avversari hanno una differenza canestri migliore nel doppio confronto. Dunque, bisogna anche sperare che uno Strasburgo penultimo in classifica centri il colpo grosso; dovesse chiudere seconda, Sassari avrebbe comunque una bella opportunità per un sorteggio malleabile nel prossimo turno di una competizione che punta a vincere. Per quanto riguarda Manresa, il Baxi vuole blindare il terzo posto: i catalani hanno gli stessi punti di Ostenda e il vantaggio nella doppia partita (anche qui per differenza canestri), i belgi sono impegnati in Polonia contro il Polski Torun che è fanalino di coda e non può comunque migliorare la sua posizione (ha vinto appena due partite in tutto il girone).



