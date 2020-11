Diretta Mantova Arezzo/ Streaming video tv: tornano a giocare i toscani (Serie C)

DIRETTA MANTOVA AREZZO: PRIMA VITTORIA AMARANTO?

Mantova Arezzo, che verrà diretta dal signor Matteo Centi, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 novembre presso lo stadio Danilo Martelli: la partita è valida come recupero nella nona giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Nel girone B gli amaranto hanno saltato questo impegno, e poi i tre successivi: non li vediamo dallo scorso 31 ottobre, quando avevano pareggiato contro la Triestina ottenendo un buon punto ma anche mancando l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, per una classifica che li vede ancora all’ultimo posto e sempre più in difficoltà, ora anche con la necessità di ritrovare subito la giusta forma. Il Mantova sta tutto sommato facendo il suo, tenendosi fuori dalla zona playout: nell’ultimo turno ha pareggiato contro la Virtus Verona continuando la sua marcia, non troppo inarrestabile ma nemmeno lentissima. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Mantova Arezzo, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo valutare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA MANTOVA AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mantova Arezzo: la partita non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione ma, come di consueto, ci si potrà rivolgere al portale Eleven Sports che fornisce tutte le gare del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per accedere al servizio si potrà sottoscrivere un abbonamento oppure decidere, di volta in volta, di acquistare il singolo match ad un prezzo fissato all’inizio della stagione, e che rimarrà tale salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA AREZZO

Nel 4-3-3 di Emanuele Troise per Mantova Arezzo è possibile che venga confermata la squadra che ha giocato al Gavagnin-Nocini domenica: dunque Tozzo tra i pali con Davide Bianchi e Panizzi sugli esterni , lasciando invece la zona centrale della difesa a disposizione di Milillo e Checchi. A centrocampo avremo spazio per Gerbaudo che di fatto sarà il regista davanti alla difesa, ai suoi lati agiranno Lucas Felippe e Gerbaudo mentre davanti Vano sarà la prima punta con il supporto di Simone Ganz e Guccione, tridente atipico ma di grande fisicità dentro l’area. Andrea Camplone agisce con il 4-2-3-1, ma restano da capire le scelte sugli uomini in campo: noi ipotizziamo Pesenti ancora come centravanti con il supporto di Cerci e Cutolo che possono giocare insieme a Sussi o Di Nardo, mentre a fare da schermo davanti alla difesa si candida Di Paolantonio che però sarebbe scelta offensiva, dunque Arini e Foglia sono ancora in vantaggio sulla concorrenza. Cherubin e Baldan proteggeranno il portiere Tarolli comandando la difesa; Luciani e Benucci saranno invece i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Mantova Arezzo è stata quotata dall’agenzia Snai, dunque andiamo a vedere il pronostico per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto messo sul piatto, per contro il valore posto sul segno 2 per il successo esterno ha un valore di 4,00 volte la vostra puntata. L’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA