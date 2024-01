DIRETTA/ Mantova Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA MANTOVA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Siamo pronti alla diretta di Mantova Arzignano, diamo uno sguardo ai testa a testa per entrare meglio in clima partita. I primi precedenti tra queste due formazioni risalgono alla stagione 2017/2018 quando i biancorossi e i gialloazzurri si sono affrontati in Serie D. All’andata pareggio per 1-1, al ritorno successo in rimonta per l’Arzignano in casa col punteggio di 2-1. Sempre quell’anno, nel 2018, si ricorda però una gara importantissima: la semifinale dei playoff di Serie C.

Dopo una primo tempo concluso 1-1 con le reti di Raimondi e Guazzo, nella ripresa è stato un dominio dell’Arzignano con la rete su rigore di Casagrande e i gol di Valenti, ancora Raimondi e in finale Odowgu. 5-2 della bandiera del Mantova. Le due squadre si sono poi affrontate nel 2022 in Serie C con la rivincita del Mantova, capace di trionfare due volte su tre tra cui il più recente 2-0 esterno di settembre 2023 con una rete per tempo, Galuppini su assist di Fiori al 16′ e Maggioni all’ora di gioco. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA MANTOVA ARZIGNANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Mantova Arzignano, cosi come tutte le partite di Serie C di questa stagione, sarà disponibile sulla televisione satellitare Sky, acquistando il pacchetto Calcio di questa emittente. In alternativa, con modalità molto simili si potrà seguire questo match grazie alla piattaforma di streaming online NowTv.

MANTOVA ARZIGNANO: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

La diretta di Mantova Arzignano si preannuncia come uno scontro avvincente tra una squadra in testa alla classifica e un’altra che sta cercando di consolidare la sua posizione nei playoff, la gara andrà in scena oggi 14 gennaio alle ore 18:30. Il Mantova, attualmente primo in classifica, sta vivendo un periodo particolarmente positivo con una serie di cinque vittorie consecutive. Questo rende evidente il momento di forma straordinario della squadra, che cercherà di mantenere questa dinamica vincente per consolidare la propria leadership. Dall’altra parte, l’Arzignano occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff, dimostrando di essere una squadra in grado di competere ad alti livelli. La serie di risultati positivi, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite, testimonia la determinazione dell’Arzignano nel raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Il confronto tra queste due squadre si preannuncia quindi come uno scontro di stili e ambizioni. Il Mantova cercherà di sfruttare il proprio stato di forma per allungare la striscia positiva e consolidare la leadership in classifica. Dall’altra parte, l’Arzignano lotterà con tutte le proprie forze per ottenere punti fondamentali che le consentano di difendere e possibilmente migliorare la propria posizione nei playoff. La partita promette quindi emozioni e sarà interessante vedere come entrambe le squadre affronteranno questo confronto. Con la fase cruciale della stagione alle porte, ogni punto conquistato può fare la differenza, rendendo questa diretta un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio.

MANTOVA ARZIGNANO: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta imminente di Mantova Arzignano si presenta avvincente, e le probabili formazioni suggeriscono un contesto tattico interessante da esplorare. Il Mantova, schierato con il consolidato 4-3-3, punterà sul tridente d’attacco composto da Galuppini, Mensah e Fiori. Quest’ultimo agirà come attaccante esterno sinistro, portando alla squadra la sua versatilità e creatività. La chiave della loro azione potrebbe derivare dai precisi lanci provenienti dalla fascia affidati al terzino destro Radaelli. Dall’altra parte, l’Arzignano risponde con un modulo 4-3-1-2, evidenziando una disposizione tattica più centrata. La presenza del trequartista Lunghi, indossando la maglia numero 10, sottolinea l’intenzione della squadra di impostare il gioco e creare opportunità attraverso la sua visione e la sua abilità nel fornire assist. Il tandem d’attacco composto da Parigi e Grandolfo, elemento chiave nel modello tattico, sarà responsabile di minacciare la difesa avversaria.

Entrambe le formazioni presentano assetti equilibrati, con l’Arzignano che sembra concentrarsi maggiormente sul gioco centrale, mentre il Mantova può sfruttare la velocità e la profondità lungo le fasce. La scelta di strategie diverse aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità a questo confronto, promettendo una partita avvincente e ricca di spunti tattici. Sarà interessante osservare come queste dinamiche si svilupperanno sul terreno di gioco durante la diretta.

MANTOVA ARZIGNANO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere durante la diretta di Mantova Arzignano, ecco le migliori quote: il segno 1 è dato 1,2 sulla Snai, mentre il segno X che decreterebbe il pareggio è dato a 2,6 su Intralot. Alla Goldbet invece il segno 2 viene dato a 2,1.











