DIRETTA/ Mantova Atalanta U23 video streaming tv: cos’era successo all’andata? (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA MANTOVA ATALANTA U23: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Mantova Atalanta U23 pone di fronte due formazioni che alla luce della genesi molto recente degli ospiti, presenta solamente una partita giocata. Ci stiamo ovviamente riferendo alla gara di andata dell’odierno campionato. La partita, giocata il 24 novembre 2023, è terminata con il successo in trasferta da parte della squadra allenata dal tecnico Possanzini.

Successo con il risultato di 0-2 alla luce dei gol realizzati da Trimboli nel corso del primo tempo, più precisamente al minuto 32, e la rete conclusiva dell’attaccante siciliano Gaetano Monachello. Quest’ultimo ha segnato al minuto 82, portando i tre punti dalle parti della squadra che attualmente è la capolista di questo campionato. La partita di quest’oggi sarà la seconda in assoluto tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

DIRETTA MANTOVA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Mantova Atalanta U23 bisognerà possedere l’abbonamento alla tv di Sky, oltre a questo però, servirà anche l’acquisto del pacchetto calcio, in maniera tale da sbloccare i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. In alternativa per i più “Smart” si potrà vedere su NowTv con le medesime modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

LA PRESENTAZIONE

Un altro grande match di Serie C quello che andremo a commentare in questa diretta di Mantova Atalanta U23, la partita sarà valida per il 24esimo turno di campionato e l’ora X è fissata per oggi 20 marzo 2024 alle ore 18,30. I padroni di casa arrivano a questo match come leader incontrastati della classifica, nonostante il recente pareggio contro il Trento.

Questa partita sarà un’opportunità per loro di riscattarsi e consolidare ulteriormente la loro posizione di vertice. Dall’altra parte del campo, l’Atalanta U23 arriva a questa partita dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Pergolettese per 2-0.

MANTOVA ATALANTA U23: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Mantova Atalanta U23 alle probabili formazioni del match cercando i giocatori più interessanti: Fiori sarà chiamato sulla trequarti. Con le sue capacità balistiche da attaccante e la precisione da vero trequartista, sarà fondamentale per l’organizzazione del gioco della squadra e per creare opportunità offensive.

Per quanto riguarda la Baby Dea, ci si aspetta che Balde abbia un ruolo di rilievo. Con un approccio da attaccante tradizionale, difende il pallone con il suo fisico robusto e poi lo fa valere in zona gol con la sua abilità nel finalizzare le azioni.

MANTOVA ATALANTA U23, LE QUOTE

E ora andiamo ad approfondire tutte le quote della diretta di Mantova Atalanta U23 dal sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2 fisso, mentre la vittoria nerazzurra a 2,5. Il pareggio invece distinto dalla X è quotato a 2,4.











