DIRETTA MANTOVA BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prendiamo la tabella con le statistiche e vediamo insieme cosa si nasconde dietro alla diretta di Mantova Bari, una delle partite con più incognite all’interno di questa giornata di Serie B. Il nostro obiettivo è sempre quello di capire chi potrebbe avere la meglio in base ai trend che le due squadre portano sul rettangolo da gioco. Iniziamo dal Mantova, squadra che sprime un calcio molto ponderato con in media almeno 350 passaggi riusciti. Davvero un numero interessante anche se poi vanno a subire circa il 22% delle reti da errori in fase di impostazione.

Questo significa che il Bari potrebbe avere un’opportunità visto che ci troviamo di fronte ad una squadra che segna circa il 18% delle proprie reti da errori avversari. Però c’è anche da dire che il Bari nelle ultime cinque partite ha sempre subito almeno un gol, quindi il pareggio potrebbe essere nell’aria in questa attesa sfida che tra pochi minuti inizierà, quindi non perdiamo altro tempo e vediamo insieme il commento live della diretta di Mantova Bari, il fischio di inizio sta per suonare e noi non vediamo l’ora di commentare questa partita insieme a voi. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Mantova Bari in streaming video, dove vederla

La diretta Mantova Bari come tutte le partite della competizione, sarà disponibile per la visione per tutti i tifosi e gli interessati che hanno sottoscritto un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass, la sfida sarà quindi disponibile sui canali Dazn e Dazn1 e sulla piattaforma di streaming di Dazn

Presentazione delle squadre

La diretta Mantova Bari andrà in scena allo Stadio Danilo Martelli e sarà valida per la 27° giornata di Serie B, a scendere in campo sono due squadre che hanno vissuto fino ad adesso due stagioni molto diverse ma che si assomigliano per la poca costanza da entrambi i lati, i padroni di casa sono in 7° posizione in classifica con 34 punti in piena corsa per i playoff e hanno intenzione di lottare fino alla fine per ottenerli, nell’ultima partita stagionale hanno pareggiato 1-1 contro la Cremonese.

Gli ospiti invece hanno avuto qualche difficoltà aggiuntiva durante l’anno e sono riusciti a conquistare solo 29 punti occupando ora la 14° posizione in classifica, anche loro si presentano alla sfida dopo un pareggio per 2-2 in casa del Palermo.

Formazioni Mantova Bari, le probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Mantova Bari delle 15.00 i padroni di casa guidati dal tecnico Davide Possanzini scenderanno in campo confermando il 3-4-1-2 dell’ultima gara con Festa tra i pali, Brignani, De Maio e Solini come tre difensori centrali, Radaelli e Giordano gli esterni con Burrai, Artioli a completare il centrocampo, Mensah e Mancuso coppia d’attacco con Trimboli trequartista alle loro spalle.

Gli ospiti invece dovrebbero essere messi in campo dal tecnico Moreno Longo con un 3-4-2-1 con Radunovic in porta, Obaretin, Mantovani e Pucino in difesa, Favasuli e Dorval sulle fasce, Maita e Benali in mezzo al campo, Bellomo e Pereiro i trequartisti in supporto di Lasagna unica punta.

Scommessa Mantova Bari, quote e il possibile risultato finale

La diretta Mantova Bari è una gara che potrebbe essere più difficile del previsto, è vero che le squadre coinvolte sulla carta sono di due forze differenti come dimostrato anche dalla classifica ma sia gli ospiti che i padroni di casa hanno bisogno dei tre punti per riuscire a migliorare la loro posizione in classifica, per uscire dalla zona calda del fondo classifica o per scappare dalle inseguitrici.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, si può vedere quanto sia incerta la partita, la vittoria del Mantova è quotata 2.50, poco più alta è la quota della vittoria del Bari pari a 2.75, mentre la quota più alta è quella del pareggio a 3.25