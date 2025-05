Diretta Mantova Carrarese, azzurri già salvi

Alla trentottesima e ultima giornata di Serie B andrà in scena la diretta Mantova Carrarese partita fondamentale per il futuro dei biancorossi che con una sconfitta rischierebbero di tornare nella zona calda del fondo della classifica o addirittura ottenere la retrocessione diretta, ci sarebbe poi il recupero della 34° giornata che andrebbe a chiudere definitivamente i giochi.

Per gli azzurri invece nella stagione della promozione dalla Serie C è stato raggiunto l’obiettivo salvezza grazie alla vittoria 2-1 contro il Modena e ora possono rilassarsi per le ultime partite della stagione.

Diretta Mantova Carrarese, come vedere la partita

Anche la diretta Mantova Carrarese insieme a tutte le partite dell’ultima giornata della competizione sarà disponibile su Dazn per i clienti che avranno sottoscritto un abbonamento ad uno tra i piani Standard, Plus e Goal Pass, dalle 20.00 quindi gli basterà collegarsi in streaming sul sito o sull’applicazione o sui canali Dazn e Dazn1 dalle reti Sky.

Diretta Mantova Carrarese, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Mantova Carrarese le squadre avranno approcci diverse con i biancorossi che dovranno cercare di vincere dopo la sconfitta 2-0 in casa della Salernitana e gli azzurri che dovranno fare dei cambi per alcune squalifiche, Davide Possanzini quindi manderà in campo Festa tra i pali, Radaelli, Brignani, Cella e Bani come 4 difensori, Trimboli e Burrai i 2 mediani, 3 uomini avanzati Bragantini, Mancuso e Aramu dietro ad 1 attaccante Mensah. Antonio Calabro invece confermerà il suo 3-4-2-1 con Ravaglia, Fontanarosa, Guratino e Illanes, Zanon, Zuelli, Schiavi e Cicconi, Torregrossa e Cherubini, e Finotto.

Diretta Mantova Carrarese, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco ora alcuni numeri della diretta Mantova Carrarese che ci fornisce Sisal, la vittoria dei biancorossi è la più probabile nonostante la recente sconfitta, viene data a 2.20 probabilmente per il bisogno di vincere che hanno i lombardi, a 3.35 invece è fissata la vittoria degli azzurri visto che la squadra è già salva e non ha nulla più da chiedere al campionato, soprattutto all’ultima giornata, chiude il pareggio che sarà pagato 2.95 e che nonostante non sia il valore più alto rimane sempre difficile da vedere alla fine dei 90 minuti.