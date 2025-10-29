Diretta Mantova Catanzaro streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di Serie B.

DIRETTA MANTOVA CATANZARO (RISULTATO FINALE 1-3) TRE PUNTI A CALABRESI

Tuttavia, dopo la traversa di Brighenti, al 69′ Majer compie infatti un autogol sul cross di Favasuli. Il Mantova accusa il colpo, visto che il Catanzaro riesce anche ad andare in vantaggio con un gol incredibile di Cissé. Quest’ultimo, dopo aver controllato la sfera al limite dell’area di rigore, si accentra e segna con un sinistroa giro.

Il Mantova si fa vedere con il cross di Caprini per il tentativo di testa di Cella: sfera che si spegne sul fondo. Ma all’80’ arriva il gol che chiude definitivamente il match. Il Catazanaro, infatti, riesce a calare il tris con Favasuli. I tre punt finali, quindi, vanno alla squadra ospite (Agg.William Scuotto).

DOVE VEDERE LA DIRETTA MANTOVA CATANZARO IN STREAMING VIDEO TV

Non c’è una diretta tv di Mantova Catanzaro, come ormai sappiamo tutta la Serie B è garantita agli abbonati della piattaforma LaB Channel, dunque in diretta streaming video.

DIRETTA MANTOVA CATANZARO (RISULTATO 1-0): TRAVERSA DI BRIGHENTI

Dopo il pallo di Cissé, di fatto, il Mantova riesce a difendersi con più tranquillità. Il Catanzaro ci prova con il tentativo di Pandolfi, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Festa. L’ultimo tiro della prima frazione di gara è del Mantova con il tiro di di Trimboli: sfera che va di poco alta sopra la traversa.

Lo stesso Trimbioli ci prova anche ad inizio secondo tempo, ma il suo cross viene deviato in corner da parte della difesa del Catanzaro. Poi ci prova Paoletti: pallone che va sullo sfondo. Lo stesso Paoletti tenta ancora la conclusione: Pigliacelli è bravo a rispondere presente. I calabresi, visto che prima impegnono Festa con il tiro di Cassandro e poi colpiscono la traversa con il colpo di testa di Brighenti (Agg.William Scuotto).

DIRETTA MANTOVA CATANZARO (RISULTATO 1-0): GOL DI MANCUSO

La prima occasione della gara è per la squadra ospite: Cisse allarga per D’Alessandro che entra in area e conclude con il sinistro: Festa risponde presente sul primo palo. Il Mantova, infatti, riesce a passare in vantaggio con un gran tiro a volo da parte di Mancuso. I padroni di casa continua a spingere con il colpo di testa di Caprini: Pigliacelli devia in angolo con le punta della dita.

Qualche minuto dopo, di fatto, il Catanzaro ha una grossa occasione per pareggiare. Rispoli, tutto solo dal limite dell’area picola, tira: Festa riesce a deviare come può. Mentre al 27′ Pigliacelli compiere un vero miracolo sulla punizione calciata da Artioli. I calabresi, però, sono vivi, visto che colpiscono il palo con il colpo di testa di Cissé (Agg.William Scuotto).

DIRETTA MANTOVA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nel mentre ci avviciniamo al fischio di inizio della diretta di Mantova Catanzaro, cerchiamo di capire quale tra queste due formazioni avrà le maggiori probabilità di portare a casa il risultato, in maniera tale da avere un’idea ancor più chiara sulla partita che andremo a vivere. Il Mantova è una delle squadre più offensive del campionato: 2,1 xG, 1,9 xA, e una media di 8,6 tocchi in area avversaria. Il 67% delle azioni da gol nasce da verticalizzazioni centrali, con un pressing organizzato che porta a 13,1 recuperi offensivi. Difensivamente, però, concede qualcosa (1,2 xGA, 6,0 tiri nello specchio subiti).

Il Catanzaro si conferma tra le formazioni più complete: 59% di possesso medio, 1,8 xG, 0,9 xGA, e una precisione di passaggio dell’88%. La squadra calabrese costruisce con ordine ma segna soprattutto su inserimento (41% dei gol con conclusione da dentro l’area piccola). Mantova più disciplinato (2,1 gialli di media), Catanzaro più fisico (3,0 ammonizioni, 17,2 falli a gara). Partita che promette ritmo alto e pochi tempi morti: Mantova più verticale, Catanzaro più ragionato, ma entrambi con un’identità offensiva chiara. Ora via al commento live della diretta di Mantova Catanzaro, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

MANTOVA CATANZARO: AQUILANI PER LA CONFERMA!

Ci attende una bella diretta Mantova Catanzaro, che è una partita che allo stadio Danilo Martelli si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 29 ottobre per la decima giornata di Serie B 2025-2026: in questo caso il match del turno infrasettimanale riguarda una zona di classifica molto calda, soprattutto per la squadra virgiliana.

Il Mantova infatti ha perso ancora: sconfitto sul campo del Bari in un’altra sfida diretta, è rimasto da solo all’ultimo posto in classifica con appena 5 punti, forse solo gli impegni ravvicinati hanno salvato la panchina di Davide Possanzini ma è chiaro che per l’allenatore questa possa risultare l’ultima spiaggia.

Il Catanzaro invece al nono tentativo ha finalmente vinto, e si è preso anche uno scalpo importante: battuto il Palermo in casa, la squadra calabrese ha così potuto sfruttare i sei pareggi in apertura di campionato per migliorare sensibilmente la sua situazione, anche se da questa squadra attendiamo qualcosa in più.

Magari stasera arriverà il colpo esterno per avvicinare i giallorossi alla zona playoff, lo scopriremo vivendo insieme la diretta Mantova Catanzaro ma nel frattempo vogliamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando ad analizzare le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA CATANZARO

Potrebbe essere l’ultima di Possanzini, che nella diretta Mantova Catanzaro dovrebbe schierare una difesa con Cella e Castellini centrali a protezione di Festa, sulle corsie laterali ecco Maggioni e Cristiano Bani con un centrocampo nel quale ancora una volta si candidano Wieser e Majer rispetto a Paoletti e Artioli, poi sulla trequarti quasi certamente saranno titolari Galuppini e Falletti per portare esperienza, da vedere poi Tommaso Marras o Ruocco per la corsia sinistra con Leonardo Mancuso e Mensah che possono mettere in discussione la maglia di Nicholas Bonfanti.

Gioca con il 3-4-2-1 Alberto Aquilani, che davanti può scegliere: Liberali e Oudin, ma anche il veterano D’Alessandro, possono giocare sulla trequarti in appoggio a Iemmello (che tra l’altro può inizialmente lasciare spazio a Pittarello), a centrocampo dovrebbero essere ancora Pontisso e Petriccione ad agire per impostazione e filtro con il supporto di due esterni che possono essere Favasuli e lo stesso D’Alessandro (o Nuamah) essendo che Di Chiara è in dubbio. In difesa ci prova Bettella, scalzando eventualmente Cassandro e giocando in compagnia di Nicolò Brighenti e Antonini a protezione del portiere Pigliacelli.

MANTOVA CATANZARO: QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo le quote che l’agenzia Eurobet ha proposto sulla diretta Mantova Catanzaro, con il segno 1 per la vittoria dei virgiliani che vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte quanto messo sul piatto, curiosamente la stessa vincita che riguarda il segno 2 per il successo della squadra calabrese e dunque è totale equilibrio secondo questo bookmaker, con il segno X pari a 3,30 volte l’importo che avrete investito.