DIRETTA MANTOVA CESENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta Mantova Cesena: i virgiliani possono ancora salvarsi senza passare dai playout e le vittorie contro Sudtirol e Brescia tra marzo e aprile sono state fondamentali – o possono esserlo – anche perché la squadra arrivava da un periodo in cui, dopo aver vinto a Cittadella, aveva incassato cinque sconfitte con appena tre pareggi, cadendo per due volte in casa. Il ko subito a Cremona può fare parte del percorso a patto che si rialzi alla svelta: le ultime giornate del calendario non sono immediate e dunque servirà fare punti almeno al Martelli, ovviamente a cominciare da oggi.

Il Cesena ha disputato quasi un intero campionato in zona playoff ma oggi non andrebbe alla post season: sembrava quasi fatta a inizio marzo dopo aver battuto Cremonese e Salernitana in serie, da quel momento invece quattro pareggi e due sconfitte hanno rallentato la corsa di una neopromossa che si è presentata a questo campionato con ambizioni e che dunque vivrebbe una sorta di delusione stando fuori dalle prime otto. Anche per i romagnoli dunque la partita di oggi riveste un’importanza particolare, sarà il campo a dirci cosa succederà ed è davvero il momento di giocare, via alla diretta Mantova Cesena! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Mantova Cesena streaming video, come vedere la partita

Per seguire la diretta Mantova Cesena i tifosi potranno scegliere se recarsi allo Stadio Danilo Martelli o, grazie a Dazn, guardare la partita in onda in streaming sul sito o l’applicazione dalle 15.00 per chi è in possesso di uno tra i piani Standard, Plus e Goal Pass o sui canali Dazn e Dazn1 sul decoder di Sky.

Bianconeri inseguono i playoff

Tra le partite di Serie B andrà in scena anche la diretta Mantova Cesena, sfida importante per i biancorossi che dopo essere riusciti ad uscire dalla zona calda di fondo classifica rischiano di rientrarci in queste ultime giornate, soprattutto se dovessero ripetere la sconfitta 4-2 in casa della Cremonese trovata nell’ultima giornata di campionato e le inseguitrici riuscissero a portare a casa 3 punti.

Per i bianconeri invece il risultato sarà importantissimo per la corsa ai playoff che è ancora aperta e che li vede a pari punti con Modena e Bari che però avranno una sfida più facile da giocare in questo turno di campionato.

Formazioni Mantova Cesena, probabili scelte dei tecnici

Le scelte che i due tecnici potrebbero fare per la diretta Mantova Cesena prevedono il 4-2-3-1 di Davide Possanzini con Festa in porta, Maggioni e Bani terzini con Brignani e De Maio centrali a completare la linea, Trimboli e Burrai in mediana, trequarti formata da Galuppini e Fiori sugli esterni e Mancuso in posizione centrale alle spalle di Mensah unica punta. La risposta di Michele Migani sarà il 3-5-2 che è stato sconfitto 0-2 dal Sassuolo con Klinsmann tra i pali, Piacentini, Prestia e Mangraviti in difesa, Celia Saric, Calò, Francesconi e Ceesay a centrocampo, Shpendi e La Gumina in attacco.

Diretta Mantova Cesena, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ora daremo uno sguardo alle quote che bet365 assegna ai possibili risultati della diretta Mantova Cesena con numeri alti per tutte e tre le possibilità e poca distanza tra loro che indicano come la sfida sia incerta nonostante i bianconeri abbiano avuto una stagione migliore, non solo nei risultati ma anche nei numeri, 43 gol subiti dagli emiliani e 53 dai biancorossi. La vittoria del Mantova è il risultato più probabile secondo il sito e quindi è quotato a 2.45, poco maggiore è la vittoria del Cesena pagata 2.80, mentre il pareggio è dato a 3.30 e visto come più difficile da verificarsi.