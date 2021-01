Diretta Mantova Fermana/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA MANTOVA FERMANA: LOMBARDI FAVORITI!

Mantova Fermana, diretta dall’arbitro Gianluca Grasso della sezione Aia di Ariano Irpino, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021, per la ventesima giornata del girone B di Serie C, primo turno del girone di ritorno. Appuntamento dunque presso lo stadio Danilo Martelli della città lombarda per la diretta di Mantova Fermana, una partita che vedrà le due formazioni scendere in campo con obiettivi differenti. I padroni di casa del Mantova vogliono consolidarsi sempre più in zona playoff, dove si trovano con i loro 29 punti attuali, raggiunti con il pareggio contro la Triestina della scorsa giornata, e puntano alla vittoria in questo match casalingo contro una squadra che li segue in classifica. La Fermana tuttavia si è rilanciata vincendo contro la Legnago Salus e adesso i marchigiani con i loro 22 punti sono a metà strada tra playoff e playout: l’obiettivo della Fermana adesso è logicamente quello di provare a rivolgere lo sguardo verso l’alto, per un campionato più soddisfacente.

DIRETTA MANTOVA FERMANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Fermana non sarà garantita, tuttavia possiamo ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili grazie alla diretta streaming video che Eleven Sports offre tramite abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti della terza serie oppure anche acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA FERMANA

Proviamo adesso a fare delle osservazioni sulle probabili formazioni di Mantova Fermana, avendo le scelte della scorsa giornata come punto di riferimento. Il Mantova dunque potrebbe ripartire dal 4-4-2 che aveva visto titolari Bianchi, Milillo, Checchi e Zanandrea nella difesa a quattro davanti al portiere Tosi; a centrocampo invece da destra a sinistra avevano giocato Guccione, Felippe, Militari e Gerbaudo, infine Cheddira e Ganz avevano formato la coppia titolare in attacco. Per la Fermana invece avevamo avuto un altro modulo 4-4-2 con Ginestra fra i pali; davanti a lui i quattro difensori De Pascalis, Manetta, Scrosta e Mordini; linea a quattro pure a centrocampo, che aveva visto titolari Iotti, Graziano, Grossi e Neglia, infine Boateng e Cognigni che avevano formato il tandem titolare in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Mantova Fermana in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,83, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Fermana.



