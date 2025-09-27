Diretta Mantova Frosinone streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 27 settembre 2025

DIRETTA MANTOVA FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Quali sono i numeri che precedono la diretta di Mantova Frosinone? Diamogli un’occhiata insieme prima di entrare in campo per goderci questa partita, in questo modo capiremo anche chi avrà o meno la possibilità di portare a casa i tre punti. Il Mantova costruisce il suo gioco su intensità e organizzazione: percorre in media 108 km a partita, pressando alto e forzando spesso l’errore avversario. Nonostante un possesso palla non altissimo (49%), riesce a creare circa 11 tiri a gara, con un xG di 1,2. Il Frosinone, invece, si affida maggiormente alla qualità dei singoli e a un possesso più ragionato (54%), producendo quasi 14 conclusioni e un xG di 1,6.

La differenza sta soprattutto in difesa: il Mantova subisce mediamente 1,4 reti a partita, mentre i ciociari hanno numeri più solidi con circa 1 gol concesso. Sarà quindi un match tra la corsa mantovana e la concretezza offensiva del Frosinone. Adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Mantova Frosinone, il fischio di inizio è alle porte come il nostro commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

MANTOVA FROSINONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Mantova Frosinone in tv avrà le modalità consuete per le partite di Serie B: sarà quindi una diretta streaming video su Dazn oppure grazie a LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV.

PER RILANCIARSI

Ci sarà tanto in palio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 settembre 2025, nella diretta Mantova Frosinone allo Stadio Danilo Martelli della città lombarda per la quinta giornata di Serie B. Si affronteranno infatti due formazioni con posizioni di classifica differenti, ma accomunate dal desiderio di rilanciarsi.

Per il Mantova questo è abbastanza lampante, perché i lombardi arrivano da una sconfitta casalinga contro il Modena e più in generale hanno perso tre delle prime quattro partite di questo campionato, con l’unico successo contro il Pescara che risale ormai a quattro settimane fa per i virgiliani di mister Davide Possanzini.

Il Frosinone sta certamente meglio con 8 punti in classifica, ma anche Massimiliano Alvini avrebbe bisogno di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio contro il Sudtirol in una partita che fino al 70’ minuto sembrava a senso unico in favore dei ciociari, che poi hanno perso anche in Coppa Italia contro il Cagliari.

Fatte quindi le debite differenze e proporzioni, ci potrebbe essere per entrambe le squadre un desiderio di riscatto, che promette di vivacizzare ancora di più la diretta Mantova Frosinone. Chi otterrà l’obiettivo e chi invece arriverà ancora più affamato al turno infrasettimanale? Ce lo dirà naturalmente il campo…

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA FROSINONE

Davide Possanzini nelle probabili formazioni per la diretta Mantova Frosinone potrebbe proporre un modulo 4-2-3-1. In porta Festa; la difesa a quattro potrebbe essere composta da Radaelli, Castellini, Mantovani e Bani; ecco poi Trimboli e Majer nella coppia mediana; in avanti invece potrebbe esserci qualche ballottaggio in più per il Mantova, ma indicativamente citiamo Mensah, Falletti e Caprini sulla trequarti alle spalle del centravanti Mancuso.

Massimiliano Alvini dovrebbe invece schierare l’undici titolare del Frosinone secondo il modulo 4-3-3. Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia potrebbero formare la difesa ciociara a quattro davanti al portiere Palmisani; il trio di centrocampisti potrebbe vedere titolari Kone, Koutsoupias e Calò; infine, in attacco il tridente con Ghedjemis e Kvernadze ali ai fianchi del centravanti Vergani.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico sulla diretta Mantova Frosinone che cosa ci potrebbe dire? Le quote Snai indicano i padroni di casa come leggermente favoriti, grazie al segno 1 proposto a 2,40 contro il 2,85 indicato in caso di segno 2. Vi farebbe vincere ancora qualcosa in più il pareggio, che vale 3,15 volte la giocata.