Diretta Mantova Juve Stabia, emiliani alla ricerca di punti salvezza

La diretta Mantova Juve Stabia andrà in scena allo Stadio Danilo Martelli: a scontrarsi sono due squadre che stanno affrontando due stagioni profondamente differenti dello stesso campionato ma che vivono momenti simili nel loro anno, i padroni di casa stanno avendo molte difficoltà nel trovare la continuità di risultati, tanto da essere nel pieno della zona playout al 17° posto con 29 punti ma avendo vicina la possibilità di uscirne, gli ospiti invece sono saldi nella zona playoff al 7° posto con 39 punti e che hanno conquistato e mantenuto per gran parte della stagione.

Il Mantova si presenta alla partita dopo la sconfitta 2-1 con il Frosinone, stesso risultato per la Juve Stabia che arriva dalla sconfitta 0-1 con il Cittadella.

Diretta Mantova Juve Stabia, come vedere la partita in streaming video

La diretta Mantova Juve Stabia, come tutte le partite della competizione, sarà visibile solo per i tifosi e gli interessati in possesso di un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass o in alternativa sarà possibile assistere all’incontro su tablet e cellulare in diretta streaming video di Dazn.

Formazioni Mantova Juve Stabia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Mantova Juve Stabia delle 15.00 i padroni di casa potrebbero essere schierati dal mister Davide Possanzini con un 3-4-2-1 con Festa tra i pali, Brignani, Redolfi e Solini come linea difensiva, Radaelli e Giordano gli esterni con Burrai e Artioli a completare il centrocampo, Trimboli e Galuppini trequartisti in supporto di Mensah unica punta.

Gli ospiti risponderanno con il 3-4-1-2 del tecnico Guido Pagliuca con Thiam in porta, Ruggero, Varnier e Bellich i tre difensori centrali, Floriani Mussolini e Fortini gli esterni, Leone e Buglio in mezzo al campo, Pierobon trequartista alle spalle della coppia d’attacco Piscopo e Adorante.

Mantova Juve Stabia, quote e possibile risultato finale

La diretta Mantova Juve Stabia è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito per la vittoria finale con la squadra ospite messa meglio per via della migliore posizione in classifica e un leggermente migliore stato di forma che ha portato 6 punti nelle ultime 5 partite, delle quali le ultime due perse, contro 1 solo punto nelle ultime 5 partite portato a casa dalla squadra di casa, anche lei con due sconfitte nelle ultime partite, entrambe però hanno bisogno di punti e per questo potrebbero accontentarsi anche di un pareggio.

Secondo i bookmakers invece, come bet365, ad essere favorita è la vittoria del Mantova con una quota di 2.63, la quota della vittoria della Juve Stabia è di 2.80 mentre il pareggio è quotato 3.10.