Diretta Mantova Legnago Salus/ Streaming video tv: obiettivi da centrare (Serie C)

DIRETTA MANTOVA LEGNAGO SALUS: VIRGILIANI PER I PLAYOFF

Mantova Legnago Salus, partita diretta dalla signora Maria Sole Ferrieri Caputi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 11 aprile: nella 35^ giornata di Serie C 2020-2021, per il girone B, vedremo all’opera due squadre che devono stringere i denti non avendo ancora confermato i loro obiettivi. I virgiliani hanno pareggiato a Cesena nell’ultimo turno: mantengono la loro decima posizione in classifica e dunque giocherebbero i playoff, ma il vantaggio sulla concorrenza è minimo e dunque hanno bisogno assoluto di prendersi oggi la vittoria interna.

Anche i veneti però non possono lasciare punti per strada, perché se la stagione regolare finisse oggi sarebbero costretti al playout: sconfitti in casa dal Sudtirol, hanno mostrato di potersela giocare fino all’ultimo ma chiaramente è atteso il salto di qualità. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Mantova Legnago Salus, nel frattempo possiamo leggere insieme quelle che possono essere le scelte da parte dei due allenatori per questa partita delicata, analizzandone più approfonditamente le probabili formazioni.

DIRETTA MANTOVA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Mantova Legnago Salus bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video.

Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA LEGNAGO SALUS

Mantova Legnago Salus sarà affrontata da Emanuele Troise con il 3-4-3: in porta andrà Tosi che sarà protetto dalla linea che prevede Zanandrea, Checchi e Milillo, mentre come sempre si alzano i due laterali che dovrebbero essere Di Molfetta e Panizzi, anche se Silvestro ci prova per la corsia sinistra. In mezzo al campo Gerbaudo e Zibert sono favoriti su Lucas Felippe; davanti, si allarga a destra Guccione (15 gol, capocannoniere del girone B) lasciando a Simone Ganz il ruolo di centravanti, a sinistra giocherà Cheddira.

Il Legnago Salus perde Rolfini per squalifica: Giovanni Colella manda allora in campo Grandolfo (o Chakir) come prima punta, alle sue spalle sono sempre Lazarevic e Buric a essere in vantaggio su Giacobbe e Morselli mentre la linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Antonelli, Yabré e uno tra Bulevardi e Laurenti, con il primo favorito. Pizzignacco sarà il portiere, davanti a lui i centrali Stefanelli e Armando Perna con Ricciardi e Girgi che giocheranno in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Mantova Legnago Salus: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



