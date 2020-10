Diretta Mantova Matelica/ Streaming video tv: sfida tra neopromosse (Serie C)

DIRETTA MANTOVA MATELICA: SFIDA COMBATTUTA!

Mantova Matelica, partita che sarà diretta dal signor Eugenio Scarpa, è valida per la sesta giornata nel girone B della Serie C 2020-2021 e si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 21 ottobre: presso lo stadio Martelli si affrontano due neopromosse che però hanno una storia e un rendimento attuale decisamente diversi. Società gloriosa quella lombarda, che ha anche campionati in Serie A ed è stata in cadetteria in epoca recente, ma la sconfitta sul campo della Sambenedettese è stata la terza in cinque partite (due vittorie) e ha lasciato una situazione di classifica non straordinaria, che obbliga i virgiliani a recuperare. Il Matelica è al primo viaggio in questa Serie C, e si sta rivelando la classica matricola terribile: sono già 10 i punti in classifica, secondo posto alle spalle del Sudtirol dopo aver battuto anche il Modena. Potrebbe non durare, potrebbe invece essere l’inizio di un percorso straordinario da chiudere con la seconda promozione consecutiva; aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Mantova Matelica, ma nel frattempo possiamo valutare insieme le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA MANTOVA MATELICA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Matelica non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA MATELICA

Nelle probabili formazioni di Mantova Matelica Emanuele Troise se la gioca con il 4-3-3: Vano in competizione con Simone Ganz per la maglia di centravanti, Di Molfetta con Rosso per la fascia mentre sulla sinistra dovrebbe essere confermato Cheddira. Militari potrebbe sostituire Lucas Felippe come mezzala, conferma per Zibert e Gerbaudo a completamento del settore mediano. Zappa per Silvestro da terzino sinistro, Davide Bianchi sull’altro lato, Milillo e Checchi giocheranno come difensori centrali a protezione del portiere Tozzo. Modulo speculare per il Matelica di Gianluca Colavitto: Cason e De Santis sono i due centrali davanti a Cardinali, poi avremo Fracassini e Di Renzo a percorrere le corsie laterali di difesa e dare una mano alle mezzali, che potrebbero essere Barbarossa e Balestrero (o Bordo) con Pizzutelli a tenere le fila della manovra. Nel tridente offensivo l’unico confermato sicuro sembra essere Volpicelli, che farà l’esterno a destra; Leonetti rischia nel ballottaggio con Filippo Franchi, la maglia di prima punta se la giocano Moretti e Rossetti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Mantova Matelica. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,40 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,90 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA