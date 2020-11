Diretta Mantova Modena/ Streaming video Rai: i canarini volano alto (Serie C)

DIRETTA MANTOVA MODENA: GLI EMILIANI VOGLIONO CONTINUITÀ!

Mantova Modena si gioca in diretta dallo stadio Martelli, ed è prevista alle ore 21:00 di lunedì 16 novembre: il Monday Night della Serie C 2020-2021, per l’undicesima giornata, riguarda una partita del girone B tra due squadre che hanno ambizioni, se non altro per la loro storia recente. L’avvio di campionato sorride ai canarini che, reduci dalla vittoria del derby contro un Carpi molto competitivo, sono entrati in questo turno con il terzo posto in classifica in condivisione con il Sudtirol, ad un solo punto da Perugia e Padova che sono al comando. Dunque in casa gialloblu si sogna quella che sarebbe la seconda promozione in tre anni, per tornare in Serie B; il Mantova da neopromosso non sta facendo male e aspira ai playoff, ma possiamo dire che nel turno infrasettimanale abbia fallito un esame di maturità perdendo sul campo degli altoatesini. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Mantova Modena; mentre aspettiamo che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

MANTOVA MODENA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trattandosi del posticipo, la diretta tv di Mantova Modena sarà trasmessa dalla televisione di stato: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro digitale terrestre e che vi permetterà di seguire questa partita del campionato di Serie C anche in diretta streaming video, semplicemente dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando, senza costi aggiuntivi, il sito di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA MODENA

In Mantova Modena Emanuele Troise conferma il 3-4-3 e potrebbe operare qualche cambio rispetto a mercoledì: in porta ci sarà sempre Tozzo, davanti a lui difesa con Zanandrea, Checchi e Milillo mentre Davide Bianchi e Rosso insidiano le maglie sugli esterni potendo scalzare capitan Gerbaudo e Silvestro, con una zona mediana che sarà presidiata da Militari e Zibert. Nel reparto offensivo invece Vano dovrebbe tornare titolare a scapito di Simone Ganz; Guccione si candida a destra, sull’altro versante il già citato Rosso potrebbe avanzare il suo raggio d’azione e giocare così nel tridente. Qualche modifica anche nel 4-3-1-2 di Michele Mignani: Pergreffi può tornare titolare al fianco di Ingegneri al centro della difesa, con Gagno portiere e due terzini che sarebbero Bearzotti e Mignanelli. Nel settore nevralgico conferme possibili per Gerli e Castiglia, Davì e Muroni sperano nel posto come mezzala in sostituzione di Prezioso ma il tecnico potrebbe anche cambiare i due terzini della linea. Tulissi resta in vantaggio come trequartista, così anche Scappini per giocare come principale riferimento offensivo: a questo punto il ballottaggio davanti riguarda Spagnoli e Monachello, non parte comunque battuto il veterano Sodinha al quale si può chiedere la qualità nelle giocate decisive.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Mantova Modena, dunque andiamo subito a vedere quali sono le quote previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,80 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la vostra puntata.



