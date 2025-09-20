Analisi della diretta Mantova Modena, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA MANTOVA MODENA (RISULTATO 0-1), GLI OSPITI SFIORANO IL RADDOPPIO

Prosegue la diretta testuale del match valido per la quarta giornata del campionato di serie B tra Mantova e Modena e si è partiti con una partenza lampo, subito gol ospite degli ospiti con Gliozzi e partenza shock in negativo per i padroni di casa. Ancora difficoltà per il Mantova e un altro episodio chiave con un errore difensivo del Mantova.

Diretta Udinese Milan/ Streaming video tv: trappola friulana per Allegri? (Serie A, oggi 20 settembre 2025)

Fallo di mano di Caprini e rigore Modena con ancora Gliozzi che va dal dischetto. L’attaccante però spiazza il portiere e clamorosamente manda a lato. Match che resta sull’1 a 0 e si continua. Al minuto 22 il Mantova sfiora il pari con Mensah che fa dentro l’area di rigore tira incredibilmente debole e centrale. Si resta sul risultato di 1 a 0 ma il match è equilibrato (Agg..Mario Tramo)

DIRETTA/ Verona Juventus (risultato finale 1-1): primi due punti persi! (Serie A, 20 settembre 2025)

Diretta Mantova Modena, come seguire in streaming video la partita

Come ultima partita della giornata d’anticipo la diretta Mantova Modena sarà giocata alle 19.30 e allo stesso orario sarà trasmessa per il grande pubblico da Dazn che per gli abbonati ad uno dei suoi piani Start, Standard, Plus o Goal Pass permetterà la visione del match, in alternativa però si potrà fare affidamento a LAB Channel.

DIRETTA MANTOVA MODENA (RISULTATO 0-1), SI SBLOCCA IL MATCH

Comincia la diretta testuale del posticipo serale di serie B tra Mantova e Modena, valida per la quarta giornata del campionato cadetto. I padroni di casa sono a 3 punti dopo tre giornate mentre i canarini sono a quota 7 e con una vittoria raggiungerebbero Palermo e Cesena in vetta alla classifica. Ma intanto si parte!

Diretta/ Crotone Siracusa (risultato finale 2-0): Cargnelutti e Gomez in gol! (Serie C, 20 settembre 2025)

Si parte subito con il botto ed ospiti subito in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco. Un difensore scivola, palla a Zampano che serve Ghiozzi e subito Modena in vantaggio! Si sblocca la gara tra lo stupore generale. I primi minuti servono ai padroni di casa per riassestarsi, intanto ammonito Majer (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA MANTOVA MODENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

C’è una più che buona tradizione recente verso la diretta Mantova Modena, infatti dal dicembre 2008 in poi si arriva a dieci precedenti ufficiali, dei quali sei in Serie B e quattro in Serie C. I pareggi sono stati in realtà i grandi protagonisti in questi anni, dal momento che per ben sei volte è uscito il segno X, a fronte di tre vittorie per il Modena e un solo successo per il Mantova, anche se in tutti questi successi ha sempre avuto la meglio la squadra che giocava in casa, quindi stavolta potrebbero essere i lombardi ad avere un piccolo vantaggio nella diretta Mantova Modena.

Gli emiliani replicano essendo imbattuti dal dicembre 2016 e con i buoni ricordi dello scorso campionato, in particolare la vittoria casalinga per 3-1 nella partita di sabato 1° febbraio scorso. All’andata a Mantova invece avevamo avuto un pareggio per 0-0 sabato 30 novembre 2024, da osservatori neutrali la speranza è che questa sera ci si possa divertire un po’ di più allo stadio Martelli… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Gialloblù sorpresa di alta classifica

Allo Stadio Danilo Martelli si chiuderà la prima parte della quarta giornata di Serie B con la diretta Mantova Modena dove i biancorossi ospiteranno la squadra che fino a questo punto è stata la migliore della competizione, i lombardi hanno trovato parecchie difficoltà in questo inizio che si portano dietro dalla passata stagione quando sono riusciti a raggiungere la salvezza all’ultimo respiro ma dopo la sconfitta 1-0 in casa della Virtus Entella cercheranno di conquistare dei punti che sarebbero molto importanti.

Per i canarini invece l’inizio dell’anno è stato fino a qui ricco di successi e ottime prestazioni come quella nella vittoria 3-0 contro il Bari che gli hanno permesso di ottenere un primo posto che anche se condiviso con altri club, era inaspettato all’inizio dell’anno arrivando da un campionato chiuso fuori dalla zona playoff.

Mantova Modena, probabili formazioni scelte dei tecnici

Per affrontare la diretta Mantova Modena l’approccio dei due allenatori sarà leggermente differente visto che Davide Possanzini potrebbe proporre qualcosa di diverso nei suoi undici, mentre Andrea Sottil cercherà di confermare il più possibile gli stessi giocatori, i biancorossi quindi saranno schierato con un 3-4-2-1 con Festa, Maggioni, Castellini e Bani, Radaelli, Trimboli, Wieser e Caprini, Galuppini e Mancuso e Mensah. Per i gialloblù invece il modulo di riferimento sarà il 3-5-1-1 con Chichizola come portiere, Tonoli, Adorni e Nieling difensori, Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia e Zanimacchia come centrocampisti, Di Mariano trequartista e Gliozzi unico attaccante.

Pronostico Mantova Modena, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco alcuni numeri riguardanti la diretta Mantova Modena nella quale secondo bet365 non dovrebbe esserci una squadra nettamente superiore e per cui la vittoria è quasi scontata, i favoriti sono però i gialloblù il cui trionfo verrà pagato 2.40 nel caso si verifichi. Poco maggiore è invece la quota assegnata alla vittoria dei biancorossi a cui è affidato un valore di 2.80 e infine c’è il pareggio che è un risultato considerato difficile da vedere in quanto inutile ad entrambe le squadre e per questo fissato a 3.20.