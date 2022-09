Diretta/ Mantova Novara streaming video tv: virgiliani all’assalto (Serie C)

DIRETTA MANTOVA NOVARA: PARTITA COMBATTUTA!

Mantova Novara, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova sarà una sfida valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie C. Virgiliani all’assalto dopo la sconfitta all’esordio sul campo della matricola San Giuliano City Nova, un 4-2 che ha messo in evidenza soprattutto le lacune difensive del Mantova da risolvere rapidamente per non ritrovarsi invischiati immediatamente in un campionato ricco di problematiche e sofferenze.

Ottima partenza da neopromossa in Serie C anche per il Novara che ha battuto con il punteggio di 3-1 contro il Renate, dimostrando come i piemontesi vogliano recuperare in fretta il blasone perduto dopo il passaggio in Serie D. L’11 aprile 2015 il Novara ha vinto con il punteggio di 1-2 l’ultimo precedente in casa del Mantova, l’ultimo successo interno dei virgiliani nel confronto è l’1-0 del 23 gennaio 2005.

DIRETTA MANTOVA NOVARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Novara è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Novara, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Tetteh Mensah, Monachello, Procaccio. Risponderà il Novara allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Ciancio, Benaloune, Carillo; Calcagni, Ranieri, Rocca, Urso; Galuppini, Gonzalez; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











