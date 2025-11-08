Diretta Mantova Padova streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA MANTOVA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Cerchiamo adesso di capire la diretta di Mantova Padova con la nostra analisi sulle statistiche pre partita, con i dati raccolti da qui fino all’inizio del campionato. Il Mantova è una delle squadre più spettacolari del girone: 59% di possesso medio, 2,1 xG, 1,8 xA, e una precisione di passaggio dell’88%, tra le migliori del campionato. Il 66% delle azioni pericolose nasce da fraseggi centrali, con una fase offensiva di grande fluidità. Difensivamente resta solido (0,9 xGA) ma tende a concedere qualcosa in contropiede (35% dei gol subiti in transizione).

Il Padova risponde con equilibrio e concretezza: 52% di possesso, 1,7 xG, 1,2 xGA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 43% delle occasioni da gol arriva da palle inattive, mentre la squadra biancoscudata è tra le più disciplinate del torneo (1,8 gialli di media). Sul piano atletico, equilibrio totale, ma più duelli vinti dai veneti (54% contro 50%). Numeri interessantissimi non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Mantova Padova, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

MANTOVA PADOVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Mantova Padova in tv dotatevi di un abbonamento per la diretta streaming video disponibile su DAZN oppure LaB Channel, che si vede su Prime Video e OneFootball TV.

I LOMBARDI PER USCIRE DALLA CRISI

I padroni di casa vogliono uscire dalla crisi, gli ospiti vogliono evitare di farsi risucchiare in basso: questi sono i temi principali per la diretta Mantova Padova, che ci terrà compagnia alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, per la dodicesima giornata di Serie B allo Stadio Danilo Martelli della città lombarda.

L’inizio di campionato è stato molto difficile per il Mantova, che ha occupato anche l’ultima posizione in classifica prima della vittoria sul campo della Sampdoria che ha dato un po’ di ossigeno ai virgiliani. Certo, la posizione del Mantova resta fortemente critica e allora servirebbe il secondo successo consecutivo per dire che qualcosa sia davvero cambiato.

Il Padova sta invece marciando di fatto a centro classifica, il pareggio contro il Sudtirol è stato il terzo consecutivo e lascia appunto i veneti in una posizione a ridosso dei playoff ma anche non lontano dai playout. Basterebbe poco per sognare in grande, ma è pure forte il rischio di ritrovarsi costretti a guardarsi alle spalle.

Per gli ospiti potrebbe essere quindi l’occasione per consolidarsi nella prima metà della classifica, ma per i lombardi la posta in palio nella diretta Mantova Padova peserà ancora di più, perché potrebbe valere l’uscita dalle ultime tre posizioni. Sarà un pomeriggio non banale allo stadio Martelli…

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PADOVA

Davide Possanzini potrebbe confermare il 4-2-3-1 vincente a Genova per le probabili formazioni della diretta Mantova Padova. Galuppini, Trimboli e Ruocco potrebbero quindi agire sulla trequarti alle spalle dell’attaccante Mancuso, spicca la mediana molto giovane con Paoletti ed Artioli, mentre la difesa del Mantova è sempre guidata dal portiere e capitano Festa.

La squalifica di Barreca è invece un tema per Matteo Andreoletti, a sinistra potrebbe trovare posto Favale per il Padova. Il modulo è il 3-5-2, con capitan Varas a guidare il centrocampo e Villa leader della difesa davanti a Sorrentino, in attacco invece cerca una maglia da titolare Bortolussi dopo il gol segnato contro il Ssudtirol entrando dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Lombardi favoriti ma nel contesto di un pronostico abbastanza incerto con le quote Snai sulla diretta Mantova Padova. Una vittoria casalinga è infatti quotata a 2,40, ma il Padova può crederci perché il segno 2 vale 2,90, infine un pareggio allo stadio Martelli vi ripagherebbe 3,10 volte la giocata.