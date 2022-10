DIRETTA/ Mantova Pergolettese streaming video tv: cremaschi rivelazione (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PERGOLETTESE: DERBY LOMBARDO!

Mantova Pergolettese, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie C. Cremaschi rivelazione di questo avvio di campionato, dopo i 5 gol rifilati al Padova era arrivato uno scivolone in casa del Sangiuliano City, seguito però da un immediato ritorno alla vittoria della Pergolettese, 3-2 alla Pro Patria e ottavo posto riagganciato a quota 14 punti.

Il Mantova è quintultimo, dopo un pessimo avvio di stagione i virgiliani avevano messo in fila 4 risultati utili consecutivi in campionato ma sono stati costretti a frenare ancora perdendo un match combattuto sul campo del Vicenza. Il 10 aprile scorso la Pergolettese ha vinto 0-2 l’ultimo precedente disputato in casa del Mantova, al 16 febbraio 2014 risale l’ultimo successo interno del Mantova contro i cremaschi con il punteggio di 2-1.

MANTOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Mantova Pergolettese, valida per la decima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Mantova Pergolettese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Ceresoli, Matteucci, Panizzi, Pinton; Messori, Gerbaudo, De Francesco; Procaccio, Mensah, Guccione. Risponderà la Pergolettese allenata da Alberto Villa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin; Piccinini, Villa, Lambrughi; Iori, Marcillo, Arini, Artioli, Andreoli; Bariti, Abiuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











