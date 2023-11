Diretta/ Mantova Pergolettese (risultato 1-1) video streaming tv: autogol di Burrai!

DIRETTA MANTOVA PERGOLETTESE (RISULTATO 1-1): AUTOGOL DI BURRAI

Allo stadio Danilo Martelli, il Mantova ospita la Pergolettese in questa gara valida per la dodicesima giornata del Girone B del campionato di Serie C, dove i padroni di casa vogliono continuare il sogno mantenendo la vetta della classifica. Partono forte proprio i biancorossi, che al nono minuto conquistano un calcio di rigore grazie alla giocata di Mensah su Arini. Dal dischetto Galuppini è freddo e non sbaglia.

Neanche il tempo di esultare, e 5 minuti dopo i gialloblù hanno già pareggiato: passaggio orizzontale di Caia per un compagno al limite dell’area ed intervento provvidenziale di Burrai, che però finisce per beffare il proprio portiere Festa. Sfortunatissimo il numero 8. Al 24esimo ancora Galuppini pericoloso, ma la sua conclusione è troppo alta.

DIRETTA MANTOVA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Mantova e Pergolettese vede scendere in campo la capolista. Mantova che fino a questo momento ha collezionato 26 dei 33 punti disponibili in questo campionato conditi da 18 reti realizzate e 7 subite. L’andamento da parte della formazione di casa è sublime. In tema marcatori da segnalare la presenza di ben due calciatori a quota tre gol: Brignani e Galuppini. L’andamento in casa da parte del Mantova li vede aver raccolto 16 dei 18 punti disponibili con 5 vittorie su sei partite giocate tra le mura amiche.

Ospiti che siedono alla nona posizione con 16 punti collezionati in 11 partite. I gol realizzati sono 14 mentre quelli subiti 12. Tornando in zona marcatori da segnalare la presenza del difensore classe 2002 Piccinini. Per lui ben quattro reti da inizio campionato, una vera e propria sorpresa. Seguono con un gol di distanza Caia e Mazzarani. L’andamento in trasferta degli ospiti li vede aver raccolto solamente tre punti dei 15 disponibili. (Marco Genduso)

MANTOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Pergolettese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MANTOVA PERGOLETTESE: CAPOLISTA PER LA CONFERMA!

Mantova Pergolettese, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Virgiliani chiamati a confermare la vetta nella loro straordinaria corsa di inizio stagione. La vittoria in casa della Virtus Verona è stata la terza consecutiva per il Mantova che cerca il successo per tornare a +3 sulle inseguitrici.

La Pergolettese è a sua volta reduce da un importante successo contro il Legnago Salus, con i cremaschi che hanno vinto 3 delle ultime 5 partite disputate ma che erano però reduci da una doppia sconfitta subita nella doppia trasferta piemontese contro Pro Vercelli e Alessandria. Il 23 ottobre 2022 il Mantova ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente casalingo di campionato disputato contro la Pergolettese.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Padova. Per il Mantova, Davide Possanzini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa, Bani, Mensah, Burrai, Debenedetti, Wieser, Brignani, Galuppini, Cavalli, Radaelli, Panizzi. Risponderà la Pergolettese allenata da Matteo Abbate con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Cesarini, Guiu Vilanova.

MANTOVA PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Pergolettese, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l'eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











