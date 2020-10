Diretta/ Mantova Perugia (Serie C) streaming video tv: grifoni in crisi?

DIRETTA MANTOVA PERUGIA: SCONTRO DELICATO

Mantova Perugia, domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Martelli di Mantova. Dopo l’ottimo esordio sul campo della Fermana, i Virgiliani hanno pagato lo scotto del ritorno tra i professionisti con due sconfitte consecutive, in casa contro il Carpi e nel turno infrasettimanale sul campo del Padova. Di sicuro una partenza non conciliante per quanto riguarda il calendario e la situazione non migliora in questo weekend visto che il Perugia a inizio campionato era segnalato tra le big del girone. Per i Grifoni le cose però non stanno andando molto meglio: difficile esordio con un pari in casa contro il Fano, poi l’acuto della vittoria ad Arezzo, che poteva essere importante a livello psicologico oltre che per la classifica. Ma nell’ultimo match disputato giovedì gli umbri sono usciti sconfitti in casa contro il Cesena, facendosi rimontare dai romagnoli dopo l’iniziale vantaggio siglato da Murano. Servirà una scossa in un momento difficile per l’adattamento alla categoria dei biancorossi dopo l’inaspettata retrocessione dalla Serie C.

DIRETTA MANTOVA PERUGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Mantova Perugia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PERUGIA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Mantova e Perugia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Emanuele Troise con un 3-4-3: Tozzo, Zanandrea, Checchi, Militari; Gerbaudo, Mazza, Silvestro, Tosi F.; Guccione, Cheddira, Rosso. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Caserta affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Fulignati, Rosi, Angella, Negro, Crialese, Kouan, Burrai, Sounas, Dragomir, Murano, Melchiorri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Mantova Perugia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3,25, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,05, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,25 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA