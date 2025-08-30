Diretta Mantova Pescara streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie B.

DIRETTA MANTOVA PESCARA: SERVE RIALZARE LA TESTA!

Alle ore 19:00 di sabato 30 agosto la diretta Mantova Pescara prende il via allo stadio Danilo Martelli, come partita che rientra nella seconda giornata di Serie B 2025-2026: l’obiettivo per entrambe è centrare i primi punti in campionato, visto che sono state sconfitte settimana scorsa nel match di esordio.

Ko sul campo del Monza per il Mantova, che nell’ultimo campionato era neopromosso e tutto sommato ha anche fatto bene, sono arrivati tanti complimenti per Davide Possanzini che ha condotto in porto la barca della salvezza pur dovendo soffrire più del lecito, e ora è chiamato al difficile compito di ritrovare questo traguardo.

Il Pescara è tornato in Serie B attraverso i playoff, bella cavalcata per il Delfino che poi ha perso il suo allenatore Silvio Baldini e sa che salvarsi sarà complicato, infatti pronti via ha già perso in casa contro il Cesena perdendo qualche certezza.

La diretta Mantova Pescara non si può già definire come uno spareggio perché sarebbe fuori luogo alla fine di agosto, ma certamente al termine della stagione questi punti avranno un bel peso specifico; per ora accomodiamoci e proviamo a capire in che modo gli allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA MANTOVA PESCARA

La diretta Mantova Pescara non viene fornita sui canali della nostra tv, ma è un appuntamento in diretta streaming video per gli abbonati DAZN e al nuovo LaBChannel.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PESCARA

Abbiamo un 4-2-3-1 da parte di Possanzini nella diretta Mantova Pescara, con Maggioni e Bani che corrono sulle fasce laterali e due centrali difensivi in Valerio Mantovani e Cella a protezione di Festa, in mezzo al campo Trimboli e Majer a costruire gioco (ma potrebbe esserci Wieser), Bragantini-Galuppini bel ballottaggio a destra e soluzione alternativa con spazio per entrambi e Caprini mandato in panchina, senza considerare la presenza di Tommaso Marras e di Falletti che opera in zona centrale, il testa a testa è di qualità anche davanti perché si giocano il posto Leonardo Mancuso e Davis Mensah.

Il nuovo allenatore del Pescara è Vincenzo Vivarini, che schiera un modulo speculare: Desplanches in porta chiamato alla consacrazione, Corbo e Brosco davanti a lui, Oliveri e Gaetano Letizia i terzini che offrono collaborazione ai due mediani con Kraja che potrebbe tornare titolare, da vedere se per Graziani o Squizzato. Avremo poi un reparto avanzato con Cangiano in competizione con Sgarbi e Merola sugli esterni, Olzer (a segno contro il Cesena) e Meazzi per la posizione alle spalle della prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Tonin e Di Nardo, con il secondo che parte ancora favorito.

QUOTE E PRONOSTICO MANTOVA PESCARA

Le quote che la Snai ha offerto in vista della diretta Mantova Pescara ci dicono dei virgiliani con il favore del pronostico, abbiamo infatti il segno 1 con un valore ammontante a 1,95 volte quanto messo sul tavolo e il segno 2 a regolare il successo del Delfino che vi garantirebbe una vincita pari a 3,65 volte la posta in palio, a completamento delle informazioni il pareggio, per il quale puntare sul segno X, è stato stimato dal bookmaker in una quota da 3,40 volte la vostra giocata.