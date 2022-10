Diretta/ Mantova Pordenone streaming video tv: punti importanti in palio (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PORDENONE: OSPITI FAVORITI!

Mantova Pordenone, in diretta lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre alla ricerca di continuità, entrambe reduce da due risultati utili consecutivi.

Il Mantova naviga nei bassifondi della classifica con 5 punti raccolti nelle prime sette partite, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 sul campo della Virtus Verona. Il Pordenone, invece, condivide la vetta della classifica con il Novara a quota 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. I Ramarri nell’ultimo turno hanno superato 2-0 l’ArzignanoChiampo.

MANTOVA PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Mantova Pordenone, valida per il girone B di Serie C, come tutti i posticipi sarà trasmessa su Rai Sport + HD, canale numero 58 del televisore, e di conseguenza in diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la relativa app. In alternativa ovviamente il match sarà disponibile per tutti quelli che abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PORDENONE

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Mantova Pordenone, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 4-3-3: Chiorra, Silvestri, Ingegneri, Iotti, Matteucci, De Francesco, Gerbaudo, Pedrini, Guccione, Mensah, Paudice. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con il consueto 4-3-1-2: Festa, Bruscagin, Pirrello, Bassoli, Ingrosso, Torrasi, Burrai, Pinato, Zammarini, Candellone, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mantova Pordenone vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie alle quote stilate da Eurobet: la vittoria del Mantova è a 3,85, il pareggio è quotato 3,10, mentre il successo del Pordenone è dato a 2,00. Si prospetta una gara molto tattica, come testimoniato dalle quote di Under 2,5 (1,52) e Over 2,5 (2,35). Leggermente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.

