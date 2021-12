Diretta/ Mantova Pro Patria (risultato finale 0-0): Nicco si divora il vantaggio!

DIRETTA MANTOVA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0) TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Danilo Martelli le formazioni di Mantova e Pro Patria non vanno oltre un pareggio per 0 a 0. Nel primo tempo la partita tarda a decollare e le emozioni realmente degne di nota scarseggiano sebbene gli ospiti siano costretti a rimpiazzare prematuramente per infortunio sia Boffelli al 29′ che Fietta al 32′ con Bertoni e Saporetti. Nel secondo tempo Piu manca la deviazione decisiva sotto porta in apertura di ripresa. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi sprecano di testa con De Cenco al 73′ e, sul fronte opposto, nè Parker all’81’ nè Nicco all’84’ sfruttano le occasioni a disposizione. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia al Mantova che alla Pro Patria di portarsi a quota 17 nella classifica del girone A della Serie C. (cronaca Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Pro Patria Feralpisalò (risultato finale 0-2): la chiude Balestrero!

DIRETTA MANTOVA PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Pergolettese Mantova (risultato finale 1-1): i virgiliani si salvano al 94'!

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Mantova e Pro Patria è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre, i tigrotti si propongono in avanti al 55′ quando Piu manca la deviazione decisiva da distanza ravvicinata per la disperazione dei suoi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Mantova e Pro Patria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati dal tecnico Lauro vanno alla conclusione facilmente bloccata da Caprile al 14′. Le cose si complicano poi per la Pro che si vede costretta a rimpiazzare per infortunio sia Boffelli al 29′ che Fietta al 32′ con Bertoni e Saporetti ma Nicco fallisce comunque una buona occasione nel recupero al 45’+5′. Fino a questo momento il direttore di gara Pezzopane, sezione de L’Aquila, ha ammonito soltanto Pizzul al 45’+2′ tra i calciatori della Pro Patria. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Triestina Pro Patria (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Trotta

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Mantova e Pro Patria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati da mister Prina a tentare di rendersi pericolosi in zona offensiva verso l’8′ quando Marone smanaccia un pallone insidioso su cui nessuno è più riuscito ad intervenire. Ecco le formazioni ufficiali: MANTOVA (4-2-3-1) – Marone; Pinton, Checchi, Milillo, Panizzi; Messori, Gerbaudo; Guccione, Piovanello, Zappa; De Cenco. A disp.: Tosi, Bianchi, Esposito, Darrel, Vaccaro, Militari, Bucolo, Zibert, Silvestro, Rihai, Fontana, Paudice. All.: Lauro. PRO PATRIA (3-5-2) – Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Pierozzi, Nicco, Fietta, Galli, Pizzul; Parker, Piu. A disp.: Mangano, Vaghi, Saporetti, Stanzani, Brignoli, Bertoni, Ferri, Colombo, Ghioldi, Castelli. All.: Prina. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta della Serie C Mantova Pro Patria, bella sfida per i gradini più bassi della lista del girone A: prima del fischio d’inizio pure approfittiamone per dare un occhio anche a qualche dato fin qui segnato. Appaiate in zona retrocessione le due squadre si giocheranno tanto in questa partite: vale infatti la pena ricordare che i virgiliani a Mantova hanno vinto due volte e ottenuto appena 4 pareggi, riuscendo pure a mettere da parte un bottino di otto reti fatte e altrettante subite.

Gli ospiti della Pro Patria in trasferta pure no hanno fatto certo di meglio alla vigilia del turno: per i tigrotti si segnalano fuori dallo Speroni tre insuccessi e un sola vittoria, con pure 4 pareggi fin qui realizzati. Pure il bilancio delle reti vede gli ospiti a segno solo otto volte in trasferta contro i sedici gol subiti dal proprio portiere. Ora tocca dare la parola al campo: la diretta Mantova Pro Patria comincia!

TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta di Mantova Pro Patria, attesa sfida per la 18^ giornata di Serie C ci pare necessario dare spazio anche allo storico che unisce i due club, oggi protagonisti. Dati alla mano possiamo infatti oggi raccontare di ben 21 precedenti ufficiali, questi pure segnati dal 1960 a oggi e tra il secondo e il terzo campionato nazionale come anche in Coppa Italia. Nel bilancio complessivo che ne ricaviamo, ecco che spiccano ben nove pareggi fin qui realizzati, come anche 9 successi dei Virgiliani e solo tre affermazioni dei bustocchi.

Pure vale la pena ricordare oggi che l’ultimo testa a testa occorso tra Mantova e Pro patria non è dei più recenti e risale alla stagione 2015-16 della serie C: allora pure ricordiamo che fu solo pareggio per 1-1 all’andata e successo dei virgiliani nel turno di ritorno, allo Speroni. (agg Michela Colombo)

OSPITI IN SERIE NEGATIVA

Mantova Pro Patria, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. Derby lombardo tra due squadre a caccia della vittoria: da tre partite i virgiliani non fanno bottino pieno in campionato, due pareggi consecutivi contro Renate e Pergolettese non hanno migliorato più di tanto la classifica, che vede il Mantova appaiata a quota 16 punti tra gol quintultimo e il quartultimo posto proprio alla Pro Patria.

I bustocchi non vincono dalla loro da sette partite consecutive, l’ultimo ko contro la Feralpisalò è arrivato in un match da calendario difficile ma che ha visto la Pro Patria mancare l’occasione per sollevarsi dalla zona play out. Le due squadre non si affrontano in casa del Mantova in campionato dal 19 dicembre 2015, finì in pareggio 1-1 mentre il 21 febbraio 2015 i virgiliani hanno battuto 2-0 i bustocchi in casa.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Pro Patria, match che andrà in scena al Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Vaccaro; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Piovanello. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Molinari, Boffelli, Saporetti; Pierozzi, Ferri, Fietta, Nicco, Galli; Castelli, Parker.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Mantova Pro Patria al Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA