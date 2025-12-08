Diretta Mantova Reggiana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Martelli per la quindicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MANTOVA REGGIANA, OCCHIO A NON FINIRE NELLE RETROVIE

L’avvio delle ostilità nella diretta Mantova Reggiana è fissato per le ore 15:00 di lunedì 8 dicembre 2025. Presso lo Stado Danilo Martelli si sta per disputare una partita che vede protagoniste due compagini bisognose di fare punti se non vogliono rischiare di finire entrambe invischiate nella zona retrocessione in questo quindicesimo turno.

I lombardi sono quindicesimi con quattordici punti esattamente come il Bari che però si piazza alle loro spalle rientrando dunque nella prima casella valevole per i playout. Il Sudtirol potrebbe agganciare i biancorossi mentre lo Spezia potrebbe scavalcarli nel prossimo futuro ma l’obiettivo rimane quello di agganciare i rivali di giornata.

Sconfitti nettamente dal più quotato Venezia per 3 a 0 una settimana fa, i Virgiliani mirano a riscattarsi lasciandosi alle spalle magari la Carrarese e la Virtus Entella. Nemmeno i granata si sono dimostrati brillanti qualche giorno fa venendo messi KO per 1 a 0 dal Frosinone, attualmente seconda forza del campionato cadetto, fra le mura amiche.

Gli emiliani rischiano di dover condividere l’undicesima posizione, già praticamente in comune col Padova visto il bottino di diciassette punti, con il Mantova e sperano al contrario di arrivare addirittura in zona playoff. Davanti agli uomini del tecnico Dionigi ci sono ora l’Avellino, la Juve Stabia e il Catanzaro, tutti a quota diciannove.

DIRETTA MANTOVA REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ti servirà una smart tv per poter vedere in televisione la diretta Mantova Reggiana. La partita di Serie B verrà appunto trasmessa solamente in streaming da una piattaforma a pagamento come DAZN. Pure Amazon Prime Video commenterà il match live su LaB Channel.

DIRETTA MANTOVA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mantova Reggiana: i lombardi impiegheranno quasi certamente il modulo 4-3-3 in avvio affidandosi a Festa, Radaelli, Cella, Castellini e Bani, Wieser, Trimboli e Artioli, Menah, Ruocco e Marras. Gli emiliani dovrebbero invece affidarsi ad uno schieramento impostato secondo il 3-4-2-1 almeno in partenza con Motta, Papetti, Bonetti e Magnani, Libutti, Charlys, Reinhart e Bozzolan, Portanova, Girma e Tavsan.

DIRETTA MANTOVA REGGIANA, LE QUOTE

Le quote di Betsson per l’esito finale della diretta Mantova Reggiana: i padroni di casa sono i principali candidati per la conquista dei tre punti odierni ed infatti vengono dati vincenti a 2.05. Gli ospiti hanno invece dal canto loro qualche chances in più di pareggiare, con il segno x quotato a 3.40, piuttosto che di tornare in Emilia-Romagna con un nuovo successo, con il 2 pagato a 3.70.