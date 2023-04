DIRETTA/ Mantova Renate video streaming tv: ecco la storia del derby lombardo

DIRETTA MANTOVA RENATE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Mantova Renate pone di fronte le due formazioni per la 15° volta in assoluto. Lo storico al momento sorride all’equilibrio. Sono 5 le volte in cui il Mantova ha avuto la meglio rispetto alla formazione avversaria. Renate che invece si è imposta per 4 volte di cui una, al termine dei tempi supplementari, e conseguente sfida ai calci di rigore. Partita terminata in oltranza con il risultato di 6-7 (tempi regolamentari 2-2). Sono 5 le volte in cui l’incontro è terminato con il risultato di pareggio. Il primo incontro è datato 2011 ed allo stadio Danilo Martelli di Mantova la formazione biancorossa si impose con il risultato di 1-0 nella sfida valevole per la 3a giornata del campionato di Lega Pro C2/A.

Gara di ritorno che terminò con il risultato di 2-2, con un’ottima rimonta dei biancorossi. Tra il 2012 e l’annata successiva arrivano ben due vittorie del Renate con uno spumeggiante 4-3 del gennaio 2013 con la doppietta di uno scatenato Zanetti. Mantova che torna alla vittoria nel 2014 vincendo di misura 1-0 con ben due espulsioni. Ancora un pareggio e nuovamente due vittorie per il Mantova fino al 2016 in cui la parità ritorna a fare da padrona. Dopo uno stop durato 5 stagioni, le due formazioni ritornano ad affrontarsi ed il risultato è di 2-2. Le ultime tre sfide sono terminate con due successi per il Renate ed uno per il Mantova (gara di andata). (Marco Genduso)

MANTOVA RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Renate sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

IN EQUILIBRIO!

Mantova Renate, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Sarà forse l’ultima chance per i virgiliani per evitare i play out, l’ultima vittoria esterna in casa dell’Albinoleffe ha lasciato il Mantova a -3 dal sestultimo posto e dalla salvezza diretta ma non ci sarà spazio per ulteriori incertezze nel cammino della squadra allenata da Mandorlini.

Reduce da una sconfitta interna contro il Lecco, il Renate ha un solo punto di margine su Pergolettese e Novara e ha bisogno di risultati positivi nelle ultime tre giornate per non veder sfumare sul filo di lana l’obiettivo della partecipazione ai play off. Nel match d’andata Mantova vincente con un perentorio 1-3 in casa delle Pantere, ultimo precedente al “Martelli” tra le due squadre datato 28 novembre 2021, in quell’occasione il confronto terminò con un pari col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Renate, match che andrà in scena all0 stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Andrea Mandorlini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Messori, De Francesco, Gerbaudo; Pierobon; D’Orazio, Mensah. Risponderà il Renate allenato da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto; Angeli, Silva, Possenti, Colombini; Simonetti, Marano, Nelli; Malotti, Squizzato, Sorrentino.

MANTOVA RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











