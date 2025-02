DIRETTA MANTOVA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Una delle partite più interessanti di questo turno di Serie B la diretta di Mantova Sassuolo, come facciamo a dirlo? Basta vedere le statistiche che ci regalno solide realtà per sognare nel corso della prossima ora e mezza, iniziamo con il dire che la squadra di casa è senza dubbio il miglior attacco di questo campionato con più di 2 gol segnati ogni giornata. Il loro stile tattico evidenzia almeno 400 passaggi riusciti a partita e il che ci porta a pensare che sfruttano un tiki taka avvolgente.

Passiamo poi al Mantova che invece punta di più sull’atletismo dei suoi giocatori e questo onestamente vuole dire che in media ci nsono 8km percorsi da tutti i giocatori di movimento, ma ovviamente da questo va escluso il portiere. Il mantova contro le squadre più in alto di lei in classifica ha sempre subito almeno un gol, andrà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Mantova Sassuolo dove cercheremo di capire che tipo di partita andremo a vedere nel commento live dedicato ai primi minuti di gioco, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA SASSUOLO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Mantova Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN sabato 8 novembre alle ore 15, con diretta streaming disponibile per gli abbonati su smart tv e su PC, smartphone e tablet.

LA CAPOLISTA VUOLE ALLUNGARE

Al Martelli di Mantova andrà in scena sabato la diretta Mantova Sassuolo, sfida importante in ottica corsa verso la Serie A. Il Mantova sta vivendo un campionato altalenante, alternando vittorie, pareggi e sconfitte senza una vera continuità. Nelle ultime tre giornate ha ottenuto un successo contro il Cittadella, un pareggio per 2-2 con la Sampdoria e una sconfitta a Modena proprio settimana scorsa. La squadra di Possanzini segna e subisce molto, con 29 reti fatte e 34 incassate, un dato che riflette l’equilibrio precario della formazione lombarda. Tuttavia, essendo neopromosso, l’andamento attuale risulta in linea con gli obiettivi stagionali, anche se il Mantova deve stare attento: la zona playout dista solo tre punti e ogni partita è fondamentale per restare fuori dalla lotta per la salvezza. Occhi puntati su Mancuso, a segno nelle ultime quattro partite.

Il Sassuolo invece continua imperterrito la sua corsa verso il ritorno in Serie A. I neroverdi, dopo l’inatteso passo falso contro lo Spezia, si sono rialzati con un convincente 2-0 contro la Juve Stabia. La squadra di Longo ha il miglior attacco della Serie B con 53 reti segnate e guida la classifica con il maggior numero di vittorie, ben 17, frutto di una squadra ricca di elementi di valore ed esperienza, per la maggior parte provenienti dalla lunga esperienza in Serie A da parte degli emiliani.

MANTOVA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Mantova Sassuolo. Il Mantova, allenato da Possanzini, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Festa in porta e la linea difensiva composta da Maggioni, Brignani, Redolfi e Giordano. A centrocampo Burrai e Trimboli daranno equilibrio e supporto al trio formato da Bragantini, Mancuso e Ruocco dietro l’unica punta Mensah.

Il Sassuolo di Grosso si affiderà al collaudato 4-3-3 con Moldovan tra i pali, Toljan, Odenthal, Muharemovic e Doig in difesa. A centrocampo spazio a Boloca, Ghion e Lipani, mentre il formidabile tridente offensivo sarà formato da Berardi, Mulattieri e Laurienté.

DIRETTA MANTOVA SASSUOLO, LE QUOTE

Il Sassuolo è nettamente favorito dai bookmaker per la diretta Mantova Sassuolo: la vittoria neroverde è quotata infatti a 1.70. Molto più alte le quote per il pareggio e per la vittoria del Mantova, rispettivamente a 3.60 e 4.50. Vista la propensione offensiva del Sassuolo e la difesa ballerina del Mantova occhio all’over 2.5 a 1.70.