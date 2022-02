Diretta Mantova Seregno/ Streaming video tv: sfida per la salvezza (Serie C)

DIRETTA MANTOVA SEREGNO: SFIDA FONDAMENTALE

La diretta tra Mantova e Sereno è importantissima per la salvezza. Sono tantissime, infatti, le squadre che distano pochissimi punti in classifica nel girone A di Serie C. Il club di casa è al momento avanti, con 28 punti ottenuti in 25 partite e 5 vittorie, 13 pareggi e ben 7 sconfitte. Gli ospiti invece hanno 3 punti in meno in classifica: 25 in 25 sfide di campionato. Per quanto riguarda le ultime gare disputate, il Mantova ha riportato una dolorosa sconfitta contro la Juventus Under 23, per 3 a 0.

Un risultato che arriva dopo due vittorie e che dunque stoppa i lombardi in un buon momento. Per il Seregno, invece, una socnfitta per 2 a 1 contro il Padova nella 26esima giornata di campionato. La sfida sarà dunque molto importante in ottica salvezza diretta: entrambe le squadre sperano di non dover passare per i play out, ma l’impresa è ardua con tanti club appaiati in classifica.

DIRETTA MANTOVA SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La Serie C scende in campo con un turno infrasettimanale con il girone A, che vedrà tra le altre anche la sfida in diretta tra Mantova e Seregno, in programma per oggi, mercoledì 16 febbraio alle ore 18:00. Dove è possibile seguire Mantova Seregno in diretta? Sarà visibile su Sky Sport e Rai? Il match della 27esima giornata di Serie C non si vedrà né sulla Pay tv né sulla tv in chiaro. L’unico modo per seguire il match, dunque, sarà guardarlo in diretta su Eleven Sport, piattaforma che ha i diritti della Serie C. La gara si potrà vedere anche in streaming, sempre su Eleven Sport, attraverso smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA SEREGNO

Chi scenderà in campo per la diretta Mantova Seregno? Vediamo le probabili formazioni. Galderisi dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 mentre Mariani dovrebbe scegliere il solito 3-5-2. Scopriamo i possibili 11 della gara della 27esima giornata di Serie C.

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Bianchi, Milillo, Checchi, Panizzi; Gerbaudo, Messori; Guccione, Piovanello, Silvestro; Monachello. All. Galderisi.

SEREGNO (3-5-2): Tozzo; Solcia, Galeotafiore, Uyi; Balzano, Marino, Mandorlini, Vitale, Valeau; Cocco, Dell’Agnello. All. Alberto Mariani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa ci dicono le quote per la diretta tra Mantova e Seregno? Chi è favorita per il match valido per la 27esima giornata di Serie C? Le quote per le scommesse vedono come favorita la squadra di casa: l’1 è infatti quotato a 2.40. Il 2 del Seregno è dato da Eurobet a 3 euro. Allo stesso modo a 3 è dato il pareggio. Come finirà il match? 1, X o 2? Lo scopriremo oggi alle 18.00.

