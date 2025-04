DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mantova Spezia si sfidano in un confronto in diretta che, almeno a livello statistico, mette in risalto due filosofie di gioco molto diverse. I liguri vantano un attacco più prolifico (1.47 gol segnati a partita contro 1.19) e soprattutto una difesa quasi imperforabile, con appena 0.72 reti incassate di media. Il dato sulle 15 partite con porta inviolata è un biglietto da visita eloquente dell’efficacia difensiva degli uomini di D’Angelo. Il Mantova ha numeri più bassi in attacco, ma tendenzialmente è coinvolto in match meno esplosivi: meno Over 2.5 (34.38% contro il 59.38% dello Spezia) e meno gare con entrambe le squadre a segno (40.62% vs 50%).

In compenso, è più presente nei primi tempi: segna o subisce almeno un gol nel 75% dei casi, a differenza dello Spezia, che è molto più guardingo in avvio (solo il 37.5% di 1T Over 0.5). Sul piano disciplinare, entrambe le squadre si mantengono in una zona “media” per cartellini gialli (circa 2.6-2.8 a gara), ma lo Spezia raccoglie molti più corner (5.59 contro 4), confermando una maggiore pressione offensiva e presenza nella metà campo avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MANTOVA SPEZIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Mantova Spezia, dovrete abbonarvi a Sky, precisamente al pacchetto Calcio. Per quanto riguarda la diretta streaming invece bisognerà scaricare l’applicazione di Sky Go.

MANTOVA SPEZIA, TUTTI AL MARTELLI

Per i padroni di casa si tratta di una gara di fondamentale importante, anche se molto complicata. La diretta Mantova Spezia verrà giocata domenica 13 aprile 2025 alle ore 17:15 con i biancorossi che ospitano i bianconeri.

Il Mantova si è tirato fuori da guai con le vittorie consecutive contro Sudtirol e Brescia rispettivamente per 2-0 e 2-1, sei punti d’oro che hanno portato i biancorossi a +1 rispetto alla Sampdoria che si trova al sedicesimo posto.

Lo Spezia invece deve pensare principalmente a custodire il terzo posto poiché il Pisa secondo ormai viaggia troppo forte. L’ultima partita è stata quella vinta contro la Sampdoria tra le mura amiche, terminata 2-0 con la doppietta di Lapadula.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA SPEZIA

Il Mantova risponderà con il modulo 4-2-3-1 con Festa in porta, protetto dal quartetto Radaelli, Brignani, Cella e Bani. A centrocampo spazio a Burrai e Trimboli. Sulla trequarti Galuppini, Mancuso e Fiori con Mensah centravanti.

Lo Spezia replicherà con il 3-5-2. Tra i pali Gori, difeso da Bertola, Hristov e Mateju. Agiranno da esterni Elia e Aurelio mentre Nagy, Salvatore Esposito e Bandinelli saranno i titolari in mediana. Davanti Francesco Pio Esposito e Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANTOVA SPEZIA

La squadra favorita è lo Spezia che è dato a 1.85 mentre l’1 fisso per il Mantova è a 3.90 mentre la X a 3.60. Gol a 1.80 mentre No Gol a 1.95.