Diretta Mantova Spezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Martelli per la tredicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO FINALE 4-1): MARRAS LA CHIUDE CON UNA DOPPIETTA

La diretta Mantova Spezia si chiude con questo aggiornamento che inizia con la partita ancora totalmente in bilico. L’ultima mossa di Possanzini è l’ingresso in campo di Caprini e Maggioni al posto di Ruocco e Castellini. La partita si chiude all’80’ quando Trimboli sfonda da sinistra ed entra in area prima di servire l’assist decisivo a Marras. Il neo entrato deve solo appoggiare in rete con il mancino il gol del 3 a 1 che manda ko lo Spezia.

All’84’ sale il nervosismo tra i liguri con Bandinelli che si fa ammonire per un intervento scomposto su Trimboli. Un minuto dopo c’è spazio per Paoletti che prende il posto di Wieser. Al 91′ parte in contropiede Marras che fa tutto da solo e arriva al tiro di destro in area di rigore riuscendo a superare Mascardi. Due minuti dopo si complica la situazione dello Spezia che rimane in dieci uomini per il secondo giallo di Cassata prima del triplice fischio di Dionisi. (Agg. di Andrea Marino)

MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 2-1): AURELIO CI PROVA DI TESTA

Donadoni cambia ancora e manda in campo Beruatto e Artistico al posto dell’infortunato Di Serio e di Candela. Con questi cambi sono finiti gli slot per lo Spezia che sta provando a recuperare lo svantaggio ma senza riuscire ad imporsi.

Nonostante il pressing alto dei liguri, il Mantova sta gestendo alla perfezione il possesso del pallone. Possanzini sembra essere molto soddisfatto della prestazione dei suoi anche se il risultato è ancora in bilico. Al 74′, infatti, Aurelio spaventa il Mantova con un colpo di testa che termina fuori di poco. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 2-1): AVANTI I PADRONI DI CASA

Il seoncdo tempo della diretta Mantova Spezia continua con gli uomini di Possanzini che hanno preso campo e sono sempre più pericolosi. Al 56′ è ancora pericolosissimo Mancuso che raccoglie un filtrante di Bani e calcia sul primo palo trovando la risposta di Mascardi.

Sul calcio d’angolo successivo, però, il Mantova passa in vantaggio con Cella che impatta con il destro sul secondo palo ringraziando Artioli per il preciso cross. Il vantaggio porta a due cambi dello Spezia che manda in campo Bandinelli e Cistana al posto di Jack e Vignali. Anche Possanzini cambia mettendo Marras e Mensah al posto di Macuso e Galuppini. (Agg. di Andrea Marino)

MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): MANCUSO SBAGLIA DA POCHI PASSI

Prima dell’inizio del secondo tempo, Donadoni effettua il primo cambio della partita mandando in campo Comotto al posto di Nagy. Il primo pallone di questo secondo tempo è gestito dal Mantova che gestisce il possesso senza fretta.

Al 49′ sbaglia Mancuso che raccoglie una sponda a centro area di Ruocco e colpisce male il pallone da dentro l’area mandano fuori. Pochi minuti dopo si fa ammonire ingenuamente Cella che stende a metà campo Di Serio con una trattenuta. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIANO I PADRONI DI CASA

L’ultimo aggiornamento del primo tempo della diretta Mantova Spezia inizia con i padroni di casa ancora a caccia del gol del pareggio. Al 33′ si concretizza il continuo attacco del Mantova con Mancuso che colpisce la traversa con un colpo di testa e apre la strada a Ruocco. Il numero 19 è il più furbo di tutti a correre verso il pallone dopo la super parata di Mascardi che manda il pallone sulla traversa ma non può fare niente sul tap-in dell’attaccante napoletano.

Al 37′ si supera ancora Mascardi che manda in calcio d’angolo un destro da posizione ravvicinata di Radaelli. Due minuti dopo è ancora Festa a farsi trovare pronto con una respinta su un destro dal limite dell’area di Di Serio. Il primo tempo finisce in totale equilibrio con le due squadre che tornano negli spogliatoi comunque soddisfatte. (Agg. di Andrea Marino)

MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-1): OCCASIONI DA ENTRAMBE LE PARTI

Al 21′ viene ammonito anche Di Serio che interviene in netto ritardo su Trimboli e si prende il cartellino. La punizione da oltre trenta metri viene addirittura calciata verso la porta da Galuppini che non riesce a sorprende Mascardi.

Due minuti dopo è enorme l’occasione per raddoppiare per lo Spezia che riesce a sfondare dalla destra con Candela che riesce a servire a centro area Vignali. Il tiro del 32, però, viene sporcato da Castellini che mette fuori il pallone e guadagna anche il calcio di punizione per fallo su Festa uscito in presa bassa. Al 28′ si deve superare Mascardi con una doppia parata sugli sviluppi di calcio d’angolo, prima, su Cella e, poi, su Castellini. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-1): I LIGURI GESTISCONO IL POSSESSO

L’immediato vantaggio ospite ha subito acceso la diretta Mantova Spezia con i padroni di casa che stanno cercando di alzare il loro ritmo per ristabilire il risultato. La risposta dei liguri è affidata ad un possesso palla con l’obiettivo di abbassare il ritmo dei padroni di casa e superare la prima pressione.

In questa fase di gioco risulta vincente l’approccio degli uomini di Donadoni che sono riusciti ad abbassare il ritmo degli avversari e stanno continuando a gestire il pallone senza grandi difficoltà. (Agg. di Andrea Marino)

MANTOVA SPEZIA (RISULTATO LIVE 0-1): VANTAGGIO PER I LIGURI

Inizia la sfida del Martelli con il primo pallone che è giocato dalla squadra dalla squadra ospita con la divisa nera. Parte subito forte il match con Mascardi che salva anticipando Mancuso a centro area. Sul ribaltamento di fronte, Di Serio riesce a superare Festa e appoggia a centro area per Vlahovic che calcia con poca decisione e trova il salvataggio sulla linea del portiere.

Al 4′, però, lo Spezia passa in vantaggio grazie ad Aurelio che appoggia in rete il pallone dopo una super parata di Festa su colpo di testa di Vlahovic. Dopo nove minuti arriva il primo cartellino giallo per il match con il diffidato Cassata che interviene in ritardo su Galuppini. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MANTOVA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso vediamo qualche dato sulla diretta di Mantova Spezia prima del fischio iniziale, il nostro obiettivo è capire chi tra le due riuscirà in base ai trend che offre sul rettangolo verde le maggiori possibilità di portare a casa il risultato. Il Mantova si presenta con numeri di grandissimo impatto: 60% di possesso medio, 2,1 xG, 1,7 xA e una precisione di passaggio dell’89%, tra le più alte del campionato. Il 68% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, con un baricentro molto alto (47 metri) e una media di 14 recuperi offensivi a gara.

Difensivamente resta efficace (0,9 xGA) ma soffre leggermente le transizioni. Lo Spezia arriva invece con un profilo più verticale: 49% di possesso, 1,6 xG, 1,2 xGA, e una forte incidenza del gioco sulle fasce (62% delle occasioni). I liguri segnano più spesso nella ripresa (42% dei gol dopo il 70’) grazie a eterogeneità nelle rotazioni offensive. Disciplina bilanciata, ma più duelli vinti dai mantovani (56%). Partita che promette tanto: Mantova per il dominio tecnico, Spezia per colpire negli spazi. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Mantova Spezia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANTOVA SPEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Mantova Spezia ha due modalità di fruizione, entrambe in streaming a pagamento. Si potrà vedere la gara infatti su LaB Channel, disponibile tramite l’applicazione Amazon Prime Video. Anche gli iscritti a DAZN avranno modo di vedere il match.

MANTOVA SPEZIA, SQUADRE ATTARDATE IN CLASSIFICA

Si lotterà in zona salvezza nella diretta Mantova Spezia che comincia alle ore 15:00 di domenica 23 novembre 2025. Presso lo Stadio Danilo Martelli tornano in campo, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, due compagini che si trovano adesso in zona retrocessione e sono quindi desiderose di abbandonarla al più presto possibile.

I padroni di casa hanno perso in amichevole contro il Parma, formazione di categoria superiore, per 2 a 1 ma in campionato arrivano invece da due successi consecutivi ottenuti contro la Sampdoria in trasferta prima ed il Padova fra le mura amiche poi, sempre per 1 a 0. Finora i lombardi hanno raggiunto il diciassettesimo posto con 11 punti.

I biancobandati vogliono dunque migliorare la loro situazione di classifica e potrebbero scavalcare Bari e Sudtirol con un successo, oltre ad agganciare il terzetto formato da Virtus Entella, Empoli e Padova. Lo Spezia insegue dal canto suo la prima vittoria, l’eventuale seconda stagionale, agli ordini di mister Roberto Donadoni in questo turno.

Gli Aquilotti hanno lanciato segnali di ripresa attraverso il pareggio maturato per 1 a 1 in Liguria contro il Bari, altra concorrente per la permanenza in cadetteria a questo punto dell’annata calcistica. I bianconeri sono diciottesimi con otto punti, gli stessi detenuti pure dal Pescara, e si auspicano di raggiungere i rivali della tredicesima giornata.

MANTOVA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mantova Spezia: partiranno usando il 4-3-3 gli uomini di mister Possanzini con in campo dall’inizio Festa, Radaelli, Castellini, Cella, Maggioni, Artioli, Trimboli e Wieser, Galuppini, Fiori e Mancuso. La squadra di mister Donadoni scenderà invece in campo impiegando il modulo 3-5-2 con Mascardi, Fellipe Jack, Wisniewski e Mateju, Vignali, Bandinelli, Cassata, Naghy ed Aurelio, Artistico e Di Serio.

MANTOVA SPEZIA, LE QUOTE

Nonostante il fattore campo ed i risultati ottenuti di recente dai padroni di casa, sembrano comunque essere gli ospiti in vantaggio per l’esito finale della diretta Mantova Spezia alla vigilia. Secondo le quote proposte da Sisal si può infatti notare che i liguri sono i favoriti per il successo dato che il segno 2 è posto a 2.60 mentre l’1 è invece quotato a 2.75. Il pari è il risultato meno probabile con l’x pagato a 3.10 dall’agenzia di scommesse sportive.