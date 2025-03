DIRETTA MANTOVA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Mantova Sudtirol prima del fischio iniziale che ci porterà poi al commento live di questa sfida. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che punta molto sulla solidità difensiva data dal blocco basso. Ma questo non significa che sia una compagine che si affida unicamente al contropiede, anzi. Abbiamo una media del possesso palla del 48% e nel weekend completano almeno 380 passaggi. Purtroppo però la squadra subisce il 18% delle proprie reti da errori in fase di impostazione, cosa di cui potrebbe approfittare il Sudtirol, visto che sotto questo punto di vista segna il 20% delle proprie reti proprio da errori avversari. Una delle percentuali più alte dell’intero campionato.

DIRETTA/ Como Empoli (risultato 0-0) video streaming tv: Cutrone prima punta! (Serie A, 29 marzo 2025)

Anche se non è oro tutto ciò che luccica, visto che poi in difesa la squadra subisce almeno 1,5 reti a partita. Numeri troppo alti che bloccano la media punti a 1,2 ogni giornata. Vedremo se questo basterà per il segno X, visto che è il più gettonato dai principali bookmakers messo al 32%. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Mantova Sudtirol, finalmente si apriranno le danze! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Venezia Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: Dallinga titolare! (Serie A, 29 marzo 2025)

Diretta Mantova Sudtirol in streaming video, dove vedere la partita

Sarà possibile assistere anche alla diretta Mantova Sudtirol delle 15.00 in tv, basterà infatti collegarsi al canale Dazn, se invece si volesse vedere la partita in diretta streaming video bisognerà collegarsi alla piattaforma di Dazn.

Possibilità playoff per gli ospiti

La diretta Mantova Sudtirol Serie B e sarà una sfida ad alta tensione perché soprattutto oggi i punti in palio peseranno tantissimo. I Lombardi infatti navigano in pessime acque e si trovano in piena zona retrocessione dopo una sola stagione e neanche dovendo passare per i playout: infatti sono al diciottesimo posto con 30 punti e arrivano alla partita dopo l’ennesima sconfitta 3-1 in casa del Pisa.

DIRETTA/ ACR Messina Altamura (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 29 marzo 2025)

Il Sudtirol nonostante tutto è riuscito a trovare un posto tranquillo a metà classifica che vuol dire salvezza ma non lo porterà ai playoff, è undicesimo con 34 punti e arriva all’appuntamento dopo un paricon la Carrarese.

Mantova Sudtirol, probabili formazioni

In occasione della diretta Mantova Sudtirol dello Stadio Danilo Martelli i lombardi del Mantova dovrebbero essere messi in campo con Festa in porta, i tre difensori Solini, Redolfi e Maggioni; Radaelli e Giordano, gli esterni con Wieser e Trimboli a completare il centrocampo, tridente offensivo formato da Aramu e Mancosu sulle fasce e Mensah punta centrale.

Il Sudtirol invece risponderà col 3-5-2 del tecnico Fabrizio Castori con Adamonis tra i pali, Veseli, Pietrangeli e Giorgini come linea di difesa, Barreca e Molina sulle fasce, Casiraghi, Belardinelli e Tait in mezzo al campo, Merkaj ed El Kaouakibi la coppia d’attacco.

Mantova Sudtirol, quote e pronostico finale

La diretta Mantova Sudtirol stando ai pronostici parrebbe chiusa a qualsiasi risultato a sorpresa: dovrebbe accaparrarsi i 3 punti il Sudtirol forte della striscia positiva che lo vede imbattuto nelle ultime 5 partite di campionato. Non sarà comunque una passeggiata perché il Mantova che ha un bisogno disperato di punti in chiave salvezza venderà cara la pelle.

Chi vorrà tentare la sorte e provare a fare una scommessina dovrà prima osservare bene le quote messe a disposizione: la vittoria del Mantova è quotata a 2.55, la vittoria del Sudtirol invece ha una quota più alta anche se di poco pari a 2.80, il pareggio invece ha la quota maggiore pari a 3.05.