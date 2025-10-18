Diretta Mantova Sudtirol, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Martelli per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MANTOVA SUDTIROL (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Partenza vivace al Martelli in questa diretta, ma è il Südtirol a rendersi subito pericoloso e a costruire la prima vera occasione del match. Al minuto iniziale, sugli sviluppi del primo calcio d’angolo della gara, la formazione altoatesina trova Davi, che svetta più in alto di tutti e colpisce di testa con grande tempismo.

Video Sudtirol Empoli (1-2)/ Gol e highlights: sorpasso in extremis con Nasti! (Serie B, 5 ottobre 2025)

La traiettoria è precisa e potente, ma il portiere del Mantova si supera con un intervento straordinario, smanacciando il pallone e deviandolo nuovamente in corner con un riflesso da applausi. Occasione enorme per il Südtirol, che parte con il piglio giusto e mette subito in difficoltà i padroni di casa. Il Mantova, invece, fatica nei primi minuti a trovare le misure, ma prova a reagire affidandosi al possesso palla per prendere campo e rallentare il ritmo degli ospiti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sudtirol Empoli (risultato finale 1-2): sorpasso con Nasti! (Serie B, oggi 5 ottobre 2025)

DIRETTA MANTOVA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Ci siamo, mancano pochissimi giri di orologio alla diretta di Mantova Sudtirol, in questo lasso di tempo possiamo però capire insieme che tipo di partita andremo a vedere proprio dai numeri raccolti dalla nostra redazione. I biancorossi lombardi producono 1,6 xG a partita, frutto di un pressing alto che porta a 6 tocchi medi in area avversaria, ma concedono anche qualcosa dietro (1,3 xGA). Il Südtirol risponde con una difesa di ferro: solo 0,8 xGA e appena 3,7 corner concessi di media.

Il possesso è equilibrato (52% Mantova, 48% Südtirol), ma a fare la differenza è il ritmo: 10,8 km percorsi per giocatore per i virgiliani contro i 9,9 degli altoatesini. Sarà una partita giocata su dettagli, tra chi punta sull’aggressione alta e chi sul controllo dello spazio, con due squadre che condividono la stessa idea: non mollare mai un metro. Non cambiate pagina, ma anzi aggiornatela perché tra pochi minuti inizierà finalmente la diretta di Mantova Sudtirol e con essa ovviamente il nostro commento live, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Avellino Mantova (risultato finale 0-0): pari e patta in Campania (Serie B, 4 ottobre 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MANTOVA SUDTIROL: TUTTE LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Mantova Sudtirol non si potrà vedere in televisione. La partita, salvo il caso in cui possediate una smart tv, verrà appunto trasmessa soltanto in streaming grazie ad un regolare abbonamento a DAZN o ad Amazon Prime Video, sempre che siate iscritti a LaB Channel.

I LOMBARDI SONO PENULTIMI

Si gioca sabato 18 ottobre 2025 a partire dalle ore 15:00 per la diretta Mantova Sudtirol. Presso lo Stadio Danilo Martelli i lombardi continuano la loro ricerca verso un nuovo successo dopo aver vinto solo alla seconda giornata contro il Pescara in questo inizio di stagione 2025/2026 se si tiene conto pure della Coppa Italia.

I padroni di casa sono infatti penultimi nella classifica del campionato di Serie B, e quindi al diciannovesimo posto, con 4 punti e soltanto davanti allo Spezia, indietro di appena una lunghezza. I biancobandati hanno interrotto la serie negativa di quattro sconfitte consecutive pareggiando però contro l’Avellino nello scorso turno.

In questa ottava giornata della cadetteria il Mantova spera di riuscire quantomeno ad aggiudicarsi un altro punto sebbene debbano fare i conti contro il Sudtirol, al momento in decima posizione a quota nove proprio come la Reggiana e l’Empoli che l’hanno raggiunto nell’ultimo weekend in cui si è giocato prima della sosta per le Nazionali.

I biancorossi allenati da mister Fabrizio Castori hanno di recente rimediato una sconfitta fra le mura amiche venendo messi KO per 1 a 2 dall’Empoli. In quell’occasione si è rivelata decisiva l’espulsione per cartellino rosso diretto ottenuta da Kofler in apertura di gara nonostante il gol del momentaneo vantaggio siglato da Pecorino.

MANTOVA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mantova Sudtirol: modulo 4-3-3 per mister Possanzini che punterà su Festa tra i pali, Bani, Cella, Mantovani e Radaelli nelle retrovie, Paoletti, Majer e Trimboli in mediana, Mensah, Mancuso e Fiori a formare il tridente offensivo dall’inizio. Sarà ancora 3-5-2 con Adamonis in porta, Molina, F. Bordon ed F. Davi in difesa, S. Davi, Coulibaly, Tronchin, Martini e Mallamo a centrocampo, Merkaj e Odogwu in attacco per mister Castori che dovrà rinunciare allo squalificato Kofler.

MANTOVA SUDTIROL, LE QUOTE

Considerando la posizione occupata in classifica dalle due squadre impegnate nella diretta Mantova Sudtirol le quote dei bookmakers sembrano ovviamente indicare gli ospiti come possibili favoriti per l’esito finale del match. Se guardiamo infatti ai numeri proposti da Sisal possiamo vedere che il segno 2 viene pagato a 2.45 mentre l’1, ovvero il successo dei padroni di casa, a 2.80. Il pareggio è alla vigilia la soluzione meno probabile con l’x quotato a 3.25.