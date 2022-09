Diretta Mantova Trento/ Streaming video tv: caccia ai tre punti (Serie C)

DIRETTA MANTOVA TRENTO: RISULTATO NON SCONTATO…

Mantova Trento, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Due squadra a caccia di riscatto dopo un avvio di stagione non esaltante, anzi.

Il Mantova è alla ricerca di una svolta dopo un inizio di campionato deludente. I biancorossi sono ancora a quota 0 punti dopo le prime tre giornate. I lombardi sono stati sconfitti 4-2 dal Sangiuliano City, 1-2 dal Novara e 3-0 dalla Pro Patria nell’ultimo turno. Il Trento, invece, ha raccolto 3 pujnti, frutto di una vittoria e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato il pirotecnico ko per 2-3 contro il Sangiuliano City.

Diretta/ Trento SG City Nova (risultato finale 2-3): Anastasia completa la rimonta!

DIRETTA MANTOVA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Mantova Trento, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Mantova Trento esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

DIRETTA/ Pro Patria Mantova (risultato finale 3-0): la chiude Piu su rigore

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA TRENTO

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Mantova Trento. Qualche ballottaggio ancora da valutare, ma partiamo dai padroni di casa, schierati con il 4-3-3: Chiorra, Pinton, Ingegneri, Iotti, Silvestro, De Francesco, Gerbaudo, Pierobon, Guccione, Paudice, Mensah. Stesso modulo per gli ospiti, in campo così: Marchegiani, Galazzini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri, Damian, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Brighenti, Mihai.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Mantova Trento, al via tra pochi istanti. I bookmakers vedono favorita la formazione di casa, prendiamo come riferimento i dati forniti da Eurobet: la vittoria del Mantova è data a 2,20, il pareggio è quotato 3,20, mentre la vittoria del Trento è quotata 3,10 volte la posta. Grande equilibrio sulle quote per il numero di gol: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,90. Leggermente più sbilanciate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

Diretta/ Trento Pro Vercelli (risultato finale 4-1): poker trentino!

© RIPRODUZIONE RISERVATA