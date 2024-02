Diretta/ Mantova Triestina, streaming video tv: prima contro terza (9 febbraio 2024)

DIRETTA MANTOVA TRIESTINA, SFIDA AD ALTA QUOTA

La diretta Mantova Triestina, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa hanno subito un inaspettato stop in casa dell’Albinoleffe, il primo dal 19 novembre 2023 quando arrivò la sconfitta con Trento. Nel mezzo, ben otto vittorie e un pareggio con l’Arzignano.

La Triestina conta 11 punti in meno dei rivali nonostante solo due posizioni di differenza. I biancorossi non vincono dal 20 gennaio, gara del 2-0 inflitto alla Pro Vercelli. Da quella partita in poi è arrivato il pareggio con un gol a testa nel match con la Pergolettese e successivamente, nel turno più recente, la sconfitta casalinga contro la Pro Patria.

MANTOVA TRIESTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Mantova Triestina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Mantova Triestina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MANTOVA TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Mantova Triestina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Festa, retroguardia composta da Maggioni, Redolfi, Cavalli e Celesia. Le due mezzali saranno Trimboli e Giacomelli con Burrai in regia. Davanti tridente con Bragantini, Galuppini e Mensah.

Risponde la Triestina con il 4-3-1-2. Tra i pali Matosevic, difesa a quattro con Germano, Maolomo, Struna e Petrasso. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Gunduz, Correia e infine Vallocchia. Il ruolo del trequartista verrà invece occupato da D’Urso che offrirà a Redan e Lescano il suo supporto.

MANTOVA TRIESTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mantova Triestina danno favorita la squadra di casa a 1.66. Secondo bwin, la X sta a 3.40 mentre il 2 fisso a 3.50.

L’Over 2.5 è dato a 1.70, basso rispetto a quanto si trova di solito in Serie C, mentre l’Under a 1.85. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.05.

