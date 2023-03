DIRETTA/ Mantova Triestina video streaming tv: questa è una partita gloriosa

DIRETTA MANTOVA TRIESTINA: TESTA A TESTA

Diretta Mantova Triestina che apre la 30a giornata del campionato di Lega Pro girone A. Una sfida dal sapore nostalgico soprattutto per gli amanti della Serie B. Sono ben 17 gli scontri tra le due formazioni: lo scores prevede 5 incontri in Lega Pro, uno in Coppa Italia ed i restanti nel campionato cadetto. Lo storico vede la Triestina dominare con ben 8 successi; 2 vittorie per il Mantova e 7 pareggi. La prima gara in assoluto tra Mantova e Triestina è datata 17 dicembre 2005. La gara terminò con il risultato di parità, 2-2. L’equilibrio della prima partita passò dalla parte del Mantova che vinse 0-1. I successivi due scontri terminarono con il risultato di pareggio; per la prima vittoria della Triestina occorre aspettare la gara di Coppa Italia 2007. 1-0 il risultato con la Triestina che passò al turno successivo.

Diretta/ Pergolettese Mantova (risultato finale 0-0): termina senza reti!

Successo Triestina anche nel successivo incontro di Serie B con risposta del Mantova nel marzo 2008, imponendosi 2-0; l’ultima gara nel campionato cadetto fu quello del 16 gennaio 2010. Da quel momento le squadre non si affrontarono più con un lungo digiuno. La sfida ebbe modo di accogliere nuovamente Mantova e Triestina all’interno di un rettangolo di gioco il 16 gennaio 2021, esattamente 11 anni dopo l’ultima sfida. Per la prima volta le due squadre si affrontarono in Serie C con risultati di 0-0 e 1-1. La prima vittoria in Lega Pro è di stampo triestino. La Triestina vinse anche gli ultimi 3 incontri di Serie C contro il Mantova, dominando lo scores. (Marco Genduso)

Diretta/ Triestina Juventus U23 (risultato finale 1-0): la decide Tavernelli

MANTOVA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Triestina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Mantova Vicenza (risultato finale 2-6): veneti straripanti, è sagra del gol!

PARTITA EQUILIBRATA!

Mantova Triestina, in diretta alle ore 14.30 di domenica 5 marzo 2023 allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova, è una gara valida per la trentesima giornata del girone A di Serie C. Sarà uno scontro diretto in chiave salvezza visto che le due squadre sono divise da appena sei punti con la formazione ospite che deve fare attenzione anche alla retrocessione diretta.

Il Mantova occupa il diciottesimo posto con 32 punti frutto di otto vittorie, otto pareggi e ben tredici sconfitte. I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo la il pareggio a reti bianche ottenuto contro la Pergolettese. Gli Alabardati, invece, sono penultimi a quota 26 punti, messi insieme grazie a sei vittorie, otto pareggi e quindici sconfitte. Ma il momento di forma di Gori e compagni è positivo visti i sette punti ottenuti nelle ultime tre uscite.

MANTOVA TRIESTINA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Mantova Triestina. Partiamo dai padroni di casa dove Mandorlini si appresta a vivere la seconda uscita sulla panchina biancorossa.

Il tecnico ritroverà Fazzi dopo il turno di squalifica e dovrebbe schierarlo nel reparto difensivo insieme a Ghilardi, Padella e Ceresoli. In avanti, invece, il tandem formato da Guccione e Bocalon. Per la Triestina, invece, mister Gentilini si vedrà costretto a rinunciare a Malomo, che a causa di un problema ad un timpano sarà fuori dai giochi. Indisponibile anche Felici, la cui ultima partita giocata risale a due settimane fa contro l’Albinoleffe. Nel 4-2-3-1 Mbakogu sarà il riferimento offensivo supportato da Germano, Tavernelli e Paganini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Mantova Triestina. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Eurobet: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.25, il pareggio è dato a 3.15 mentre la vittoria ospite paga 2.90 volte la posta. Viene ipotizzata una sfida con poche reti: non a caso l’Over 2.5 paga 2.20 mentre l’Under 2.5 è quotato 1.57.











© RIPRODUZIONE RISERVATA