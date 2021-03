DIRETTA MANTOVA VIRTUS VERONA/ Video streaming tv: una storia recente

DIRETTA MANTOVA VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

Per trovare il primo incrocio di Mantova Virtus Verona dobbiamo tornare alla stagione 2013-2014, nella Seconda Divisione Lega Pro: eravamo al Danilo Martelli che i veneti avevano espugnato vincendo 2-0, con una doppietta di Matteo Scapini nei primi 18 minuti di gioco. È stato un successo che la Virtus Verona ha poi confermato: infatti i rossoblu si presentano all’appuntamento odierno da imbattuti nei confronti del Mantova, di cui hanno avuto la meglio tre volte a fronte di due pareggi. Un doppio 1-1, sempre al Gavagnin-Nocini; sono invece due le vittorie ottenute sul terreno di gioco dei virgiliani, infatti nel 2017-2018 le due squadre erano avversarie nel girone C di Serie D e il match di andata se lo era assicurato la Virtus Verona – così come il ritorno, del resto – a segno Jacopo Rossi e Domenico Danti dopo la rete di apertura di Domenico Suriano. Per il Mantova quindi solo pareggi, e tutti fuori casa: l’ultimo è quello dello scorso novembre, la Virtus Verona si era portata in vantaggio con un colpo di testa di Filippo Pittarello ma al 79’ minuto i lombardi avevano trovato il tap-in vincente di Simone Ganz. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANTOVA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Virtus Verona sarà disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport 255 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

DIRETTA MANTOVA VIRTUS VERONA: PARTITA DA PLAYOFF

Mantova Virtus Verona sarà diretta dal signor Luca Zucchetti, e si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 17 marzo: il posticipo serale della 31^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021 ci presenta una sfida intrigante che in questo momento vale come spareggio per entrare nei playoff. I virgiliani erano partiti bene, poi hanno subito un calo ma sembrano essere in ripresa, il pareggio centrato a Modena li ha avvicinati ancor più al decimo posto.

Che è nelle mani dei veneti, battuti in casa dal Gubbio nell’ultimo turno: un’occasione persa per i rossoblu che però restano padroni del loro destino e vogliono chiudere al meglio la volata per la post season. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Mantova Virtus Verona, mentre aspettiamo che le squadre scendano in campo proviamo a fare una rapida valutazione delle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA VIRTUS VERONA

In Mantova Virtus Verona Emanuele Troise non avrà a disposizione Checchi: Gianmaria Zanandrea lo sostituirà al centro di una difesa completata da Davide Bianchi e Milillo con Tosi tra i pali, poi avremo una linea mediana nella quale Militari e Saveljevs si giocano il posto con Lucas Felippe e Gerbaudo, Pinton e Silvestro i due esterni e un tridente offensivo nel quale dovrebbe tornare titolare Cheddira, a fargli compagnia sicuramente Guccione e poi uno tra Zigoni, spostato sull’esterno, e Di Molfetta. Nella Virtus Verona si gioca con il rombo di centrocampo: Danieli vertice basso, Marcandella e Danti si giocano il posto sulla trequarti a supporto dei due attaccanti (ballottaggio a tre Arma-Pittarello-De Marchi), Lonardi e Delcarro sono favoriti per agire sulle mezzali (ma occhio a Bentivoglio), poi Mazzolo e Daffara giocheranno come laterali di una difesa completata dai centrali Visentin e Pinto, con Giacomel in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Mantova Virtus Verona ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,05 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



