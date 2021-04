Diretta Mantova Vis Pesaro/ Streaming video tv: playoff e salvezza (Serie C)

DIRETTA MANTOVA VIS PESARO: FAVORITI I PADRONI DI CASA

Mantova Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Danilo Martelli della città lombarda, avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C. La diretta di Mantova Vis Pesaro si annuncia intrigante perché a due partite dalla fine della stagione regolare restano obiettivi importanti sia per i lombardi sia per i marchigiani.

Il Mantova arriva da un pareggio a Gubbio che colloca i virgiliani a quota 48 punti in classifica, posizione utile per qualificarsi ai playoff ma ambita ancora da diverse inseguitrici, dunque i lombardi cercheranno di sfruttare il turno abbastanza favorevole per cogliere una vittoria che sarebbe un passo avanti fondamentale. La Vis Pesaro invece ha 38 punti dopo il pareggio con la Fermana, la salvezza è alla portata per la compagine marchigiana ma va ancora raggiunta, dunque sarebbe molto importante riuscire a fare punti questa sera al Martelli. Come finirà Mantova Vis Pesaro?

DIRETTA MANTOVA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Mantova Vis Pesaro sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA VIS PESARO

Vediamo adesso qualcosa in più sulle probabili formazioni di Mantova Vis Pesaro. Padroni di casa privi dello squalificato Bianchi, il Mantova dunque potrebbe proporre questo 4-4-2 iniziale: Tosi in porta e davanti a lui i quattro difensori Bertolotti, Checchi, Zanandrea e Panizzi; linea a quattro anche a centrocampo, con Di Molfetta, Zibert, Mazza e Saveljevs possibili titolari, infine Guccione e Cheddira a comporre la coppia d’attacco del Mantova. La risposta della Vis Pesaro potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Di Sabatino, Ferrani e Brignani nella difesa a tre davanti al portiere Bertinato; folta linea a cinque di centrocampo con Carissone, Tessiore, Gelonese, Di Paola e Giraudo da destra a sinistra, infine Gucci e Marchi nel tandem d’attacco della Vis Pesaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Mantova Vis Pesaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00. Si sale a dire il vero di poco per il pareggio (segno X a 2,45), mentre è decisamente più alta la quotazione per il segno 2, che è proposto a 5,75 volte la posta in palio.



