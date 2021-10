Diretta Maratona Boston 2021/ Streaming video tv: percorso della 125^ edizione

DIRETTA MARATONA BOSTON 2021: DI NUOVO IN STRADA DOPO LO STOP

Si accende oggi, lunedi 11 ottobre 2021 la diretta della Maratona di Boston 2021: dopo un anno di assenza causata dalla pandemia da coronavirus, ecco che una delle prove più importanti e impegnative sui 42 km torna di scena, dopo oltre 900 giorni dall’ultima sua edizione. Sia pure in un momento della stagione insolito (tradizionalmente la gara occorre ad aprile, mentre per quest’anno è stato deciso lo spostamento in autunno per problemi legati sempre alla pandemia) ancora una volta faremo tappa nella città del Massachusetts per attendere alla più antica tra le maratone annuali che si svolgono al mondo.

DIRETTA MARATONA MASCHILE OLIMPIADI 2020/ Video: Kipchoge ha vinto la medaglia d'oro!

Lo sappiamo bene: la sua prima edizione, occorsa nel 1897, venne ispirata dal successo della gara alle prime olimpiadi dell’era moderna, che si tennero nel 1896. E da allora ogni anno (eccezion è stata fatta solo nel 2020) migliaia di atleti, professionisti e dilettanti si riversano per le strade della città per percorrere i 42,195 chilometri previsti. L’attesa dunque per questo prestigioso evento è grande, tenuto poi conto che non si tratta solo di un appuntamento sportivo ma che ha grandissima rilevanza anche sociale, e non solo per i cittadini di Boston.

DIRETTA MARATONA FEMMINILE OLIMPIADI 2020/ Risultato: Jepchirchir ha vinto l'oro!

DIRETTA MARATONA BOSTON 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GRANDE CORSA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che non sarà possibile seguire in diretta tv la Maratona di Boston e quindi non è sarà disponibile neppure una diretta streaming video della prova di Massachusetts. Segnaliamo però che tutte le principali tv sportive non mancheranno di fornire collegamenti all’arrivo della maratona: sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti live sull’andamento della corsa attraverso il portale ufficiale https://www.baa.org.

DIRETTA MARATONA BOSTON 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Siamo dunque impazienti di dare il via alla diretta della Maratona di Boston 2021: pure prima andiamo a vedere che cosa ci riserva il programma ufficiale della manifestazione che festeggia oggi la sua 125^ edizione. Al solito sono state previste partenze scaglionate per la corsa sui 42 km e questa edizione chiaramente non fa eccezionale, specie se ricordiamo che sono ancora in vigore rigide misure per evitare assembramenti. Da programma e facendo i dovuti calcoli con il fuso orario, vediamo che i primi a partire oggi, 11 ottobre 2021 avremo gli atleti su sedia a rotelle alle ore 14.02 italiane, uomini e donne, mentre di fila avremo le handbike: solo alle ore 14.37 circa cominceranno la loro gara i professionisti, mentre alle ore 14.45 sarà via anche per la categoria femminile.

MARATONA DI MILANO, MARATHON 2021/ Vincono Ekiru e Gebrekidan: che record!

Infine ricordiamo che a partenza lanciata sarò alle ore 15.00 circa in Italia. Per quanto riguarda il percorso della diretta Maratona di Boston 2021 va detto che il tracciato è dei più classici. Come al solito si partirà da Hopkinton, per proseguire verso il centro cittadino e dunque i corridori affronteranno di fila Ashland, Framingham, Natick e Wellesley. Superata dunque la metà della gara ancora la corsa proseguirà fino a Newton, Brookline e arriverà fino al centro cittadino di Boston: nel mezzo ovviamente la “collina spaccacuore”, che prevede una salita di circa 600 metri al 33^ km. Ci tende dunque un’edizione della maratona di Boston 2021 certo affascinante: non vediamo l’ora di dare la parola alla strada!

© RIPRODUZIONE RISERVATA