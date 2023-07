DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2023/ Ha vinto Loic Ruffaut! Beffato Tommaso Elettrico (oggi 2 luglio)

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2023: HA VINTO LOIC RUFFAUT

Loic Ruffaut ha vinto la Maratona delle Dolomiti 2023. Il risultato finale della vera e propria corsa, sulla distanza di 138 Km, ha premiato questo corridore che appartiene al team Ruffaut Cycling System, e che ha completato la Maratona delle Dolomiti 2023 con il tempo di 4h29’41’’. È stato un finale interessantissimo: il secondo classificato, il nostro Tommaso Elettrico, è giunto ad un secondo dal vincitore ed è stato dunque beffato proprio alla conclusione della lunghissima corsa, rimanendo sempre nelle prime posizioni e riuscendo anche a giocarsi il successo.

I primi sei poi sono arrivati tutti dentro il minuto di distacco: sale sul podio con la medaglia di bronzo Patrick Hagenaars, che era al comando al riscontro cronometrico dopo poco più di tre ore, poi arrivano Frederic Glorieux (anche lui ha assaporato la vittoria), Paolo Castelnuovo e Tim Alleman, mentre Alessandro Frangioni è stato il primo del gruppo transitato con oltre un minuto di margine. Come sempre dunque è stato molto interessante la diretta della Maratona delle Dolomiti 2023: celebriamo la vittoria di Ruffaut, ma facciamo un grosso complimento anche al nostro Tommaso Elettrico del Team CPS. (agg. di Claudio Franceschini)

MARATONA DELLE DOLOMITI 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Maratona delle Dolomiti 2023 ci terrà compagnia oggi, domenica 2 luglio, fin dalle ore 6.30, quando è in programma la partenza dell’edizione numero 36 di quella che senza dubbio possiamo definire la regina delle gran fondo di ciclismo, perché si svolge nello scenario impareggiabile delle Dolomiti. Una meraviglia per chi guarda, sul posto o anche da casa, ma sicuramente anche per chi pedala, pur dovendo fare tanta fatica sulle salite che hanno scritto la storia del Giro d’Italia e del ciclismo in generale, anche quest’anno con diverse salite della Maratona delle Dolomiti 2023 che sono state affrontate nella diciannovesima tappa, che terminò poi alle Tre Cime di Lavaredo.

Il tema della Maratona delle Dolomiti 2023, anche se dovremmo dire più correttamente Maratona dles Dolomites 2023 in ladino, è Umanité. Michil Costa, storico presidente del Comitato organizzatore e ispiratore della Maratona, riassume con una frase il senso della giornata: “Umanità. Essere umani. Nel duplice senso di uomini e umanitari. Forse ci stiamo dimenticando che siamo umani. E che siamo anche esseri terrestri. Mai come ora dobbiamo rendercene conto”. Ecco perché questa edizione sarà dedicata “all’essere terrestre in quanto essere solidale, altruista, comprensivo, disponibile. Umano, appunto”. L’anno scorso tra gli uomini la vittoria è andata a Stefano Stagni mentre tra le donne fu Martha Maltha ad imporsi: che cosa succederà stavolta nella diretta della Maratona delle Dolomiti 2023?

MARATONA DELLE DOLOMITI 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Maratona delle Dolomiti 2023 sarà garantita in chiaro per tutti fin dalle ore 6.15 e fino a mezzogiorno su Rai 2, naturalmente numero 2 del telecomando. Sarà garantita dunque anche la diretta streaming video della Maratona delle Dolomiti 2023, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2023: I PERCORSI

La diretta della Maratona delle Dolomiti 2023 sarà come sempre caratterizzata da percorsi meravigliosi, con i partecipanti che possono scegliere fra tre diverse possibilità. Il più breve è il classico Sellaronda, che misura 55 km con 1780 metri di dislivello con partenza a La Villa, il quale prevede di affrontare in successione quattro mitiche ascese delle Dolomiti, cioè il Passo Campolongo, il Passo Pordoi, il Passo Sella ed infine il Passo Gardena prima dell’arrivo a Corvara. È la soluzione ideale per chi voglia godersi i panorami senza esagerare nello sforzo, anche se naturalmente con quattro salite così serve comunque una eccellente preparazione.

Sempre le stesse località di partenza e arrivo anche per il percorso medio, con il quale si sale ulteriormente di livello, perché parliamo di 106 km con un dislivello di 3130 metri perché a Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena si aggiungono, dopo il transito a Corvara, un secondo passaggio sul Campolongo, il Passo Falzarego/Valparola e infine lo strappo del Mur del Giat prima di raggiungere il traguardo. Infine, il percorso della vera e propria Maratona delle Dolomiti 2023 misura 138 km con 4230 metri di dislivello. Fermo restando la partenza da La Villa e l’arrivo a Corvara, rispetto al percorso medio si aggiungono, dopo il secondo passaggio sul Campolongo, il Belvedere di Colle Santa Lucia e soprattutto il Passo Giau, in assoluto la salita più difficile fra tutte queste con il 9,3% di pendenza media su 9,9 km di salita prima del Falzarego/Valparola e dello strappo del Mur del Giat per tornare a Corvara, località d’arrivo per tutti i percorsi che caratterizzano la diretta della Maratona delle Dolomiti 2023.











