Diretta Maratona delle Dolomiti 2025 streaming video Rai 2: i percorsi e i vincitori della celebre granfondo di ciclismo, arrivata alla sua 38^ edizione.

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2025: TORNA LA GRANFONDO!

Torna la diretta Maratona delle Dolomiti 2025, domenica 6 luglio si correrà infatti l’edizione numero 38 di questa corsa ormai diventata celebre, che in lingua ladina (e possiamo dire originale) si chiama Maratona dles Dolomites) e si disputa in alta quota, aggiungendo grande spettacolo.

La Maratona delle Dolomiti 2025 dunque incoronerà i nuovi vincitori: dal 1998 c’è una categoria riservata alle donne e Rita Gabellini è stata la prima, storica vincitrice in questo senso, mentre lo scorso anno a imporsi erano stati Giuseppe Orlando e Laura Simec.

Il grande fascino della Maratona delle Dolomiti, corsa ciclistica di granfondo, è dato appunto dal suo percorso: negli anni è cambiato, ma ci permette di esplorare il Sella Ronda che rimane la zona principale e poi l’attraversamento di tutti i passi storici.

Dal Campolongo al Pordoi passando per il Sella e il Falzarego, valichi che solitamente sono affrontati al Giro d’Italia. Nell’attesa che la diretta Maratona delle Dolomiti 2025 ci faccia compagnia, andiamo appunto a dire qualcosa in più circa il tracciato di questa edizione.

COME VEDERE LA DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Buona notizia per gli appassionati, perché la diretta Maratona delle Dolomiti 2025 sarà trasmessa su Rai 2; appuntamento in chiaro anche per la diretta streaming video, che sarà su Rai Play. MARATONA DELLE DOLOMITI 2025 STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MARATONA DELLE DOLOMITI 2025

Anzitutto dobbiamo dire che la diretta Maratona delle Dolomiti 2025 scatterà molto presto, vale a dire alle ore 6:30 della mattina; secondo il sito ufficiale sono previsti tre percorsi, il più lungo dei quali misura 138 chilometri e ha un dislivello di 4230 metri, con partenza da La Villa e attraversamento immediato di Corvara per poi arrivare a Pordoi, Sella, Gardena e nuovo passaggio a Corvara prima di affrontare il Campolongo e salire ancora sugli ultimi due passi, Giau e Falzarego, con il traguardo che è posto a Falzarego.

Il percorso più breve, che naturalmente non fa parte della gara “ufficialmente” registrata, è invece il cosiddetto Sellaronda: partenza e arrivo restano identici, dunque da La Villa e Corvara, ma di fatto si affronta soltanto la prima parte del percorso con l’attraversamento di Pordoi, Sella e Gardena come passi, e ci si ferma al primo transito per Corvara. Le grandi emozioni della diretta Maratona delle Dolomiti 2025 sta per farci compagnia, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà lungo la strada quest’anno…