Diretta maratona femminile Olimpiadi 2020/ Streaming video e risultato live: Giovanna Epis per l’Italia

DIRETTA MARATONA FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta della maratona femminile delle Olimpiadi Tokyo 2020 caratterizzerà la tarda serata di oggi, venerdì 6 agosto 2021, anche se in Giappone sarà già la mattina di sabato 7 agosto dal momento che la maratona comincerà già alle ore 6.00 locali di Sapporo (le ore 23.00 della sera italiana), sede di tutte le gare su strada dell’atletica, che all’Odori Park della città del Giappone settentrionale ci ha esaltato grazie ai trionfi di Massimo Stano e di Antonella Palmisano nelle due 20 km di marcia. A Sapporo il clima dovrebbe essere più “umano” rispetto a Tokyo, ma si parte comunque alle ore 6.00 del mattino con la maratona femminile per evitare problemi. Va detto che la maratona non dovrebbe riservarci le stesse emozioni in ottica italiana, perché l’unica nostra rappresentante sarà Giovanna Epis, che occupa la posizione numero 160 nel ranking mondiale della maratona femminile. La maratoneta classe 1988 nativa di Venezia proverà ad onorare al massimo la sua partecipazione alla maratona femminile delle Olimpiadi Tokyo 2020, ma le favorite certamente sono altre.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA MARATONA FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della maratona femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda data la sua importanza, anche se non si tratterà di una diretta integrale. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

MARATONA FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

La diretta della maratona femminile sarà naturalmente uno dei piatti forti delle Olimpiadi Tokyo 2020, anche se non dovrebbe mettere in primo piano l’Italia. Le favorite sono altre, a cominciare dalle keniane che sulla carta sono le più accreditate in assoluto: Ruth Chepngetich, Peres Jepchirchir e Brigid Kosgei sono un terzetto fenomenale e dovrebbero essere il punto di riferimento, con l’Etiopia magari come sempre in seconda battuta, grazie a Roma Dereje, Birhane Dibaba e Zeineba Yimer. Anche le orientali potrebbero essere pericolose, a cominciare dalle giapponesi padrone di casa, poi va citata l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter, che è una keniana naturalizzata per matrimonio e potrebbe regalare una soddisfazione clamorosa alla sua nazione adottiva. Questo è il quadro delle potenziali favorite, anche se nella maratona le incognite sono sempre molte e forse alle Olimpiadi ancora di più. Ci sarà spazio anche per Giovanna Epis per mettersi in luce?

