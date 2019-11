Diretta Maratona New York 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore

La Maratona di New York 2019 si corre domenica 3 novembre: torna il tradizionale appuntamento con una corsa che è la più grande del mondo in termini di partecipanti, quasi 50 mila per ogni edizione. Oltre a far parte delle World Marathon Majors, la Maratona di New York è anche diventata fascino e tradizione: il percorso tocca infatti tutti i distretti della Grande Mela. Ricordiamo gli orari: alle ore 14.10 avremo il via della maratona femminile mentre 30 minuti più tardi scatterà quella maschile, poi via a diverse ondate dal ponte di Verrazzano che, come da copione, rappresenta il solito punto di partenza. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta della Maratona di New York 2019, sia dal punto di vista dei vincitori che come colore e partecipazione degli amatori che intendono cimentarsi con questa corsa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA CORSA

La diretta tv della Maratona di New York 2019 sarà trasmessa sui canali della televisione di stato, ovvero Rai Sport e Rai Sport + ai numeri 57 e 58 del televisore; qui sarà possibile consultare il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Esiste poi l’alternativa del canale Eurosport, e di conseguenza la piattaforma Eurosport Player riserverà ai suoi abbonati (il servizio è a pagamento) la diretta streaming video della corsa. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MARATONA DI NEW YORK 2019: IL PERCORSO

Come sappiamo, la maratona di New York 2019 partirà dal ponte di Verrazzano, tradizionale punto di via: siamo a Staten Island che verrà chiuso per l’occasione. Si arriva così a Brooklyn, attraversando vari quartieri (tra cui anche Bay Ridge e Sunset Park), a metà gara avviene l’ingresso nel Queens e l’attraversamento del ponte di Queensboro, uno dei punti più “temibili” della corsa e con il quale si attraversa l’East River; la parte più affascinante della Maratona di New York arriva ai 25 chilometri quando finalmente si entra a Manhattan: si percorrono Fifth Avenue e Central Park ricevendo un vero e proprio bagno di folla, quindi si arriva a Columbus Circle rientrando nel celeberrimo parco per chiudere davanti al Tavern of The Green, un ristorante. C’è un tempo massimo di 8 ore e 30 minuti per terminare la Maratona di New York, decisamente ampio e che fondamentalmente permette a tantissimi partecipanti di arrivare al traguardo e poter festeggiare l’obiettivo personale.



