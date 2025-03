DIRETTA MARATONA ROMA 2025: UNA CORSA NELLA BELLEZZA

Imperdibile appuntamento con la diretta Maratona Roma 2025 oggi, domenica 16 marzo. Come sempre, in questi casi l’aspetto agonistico si accompagna alla grande occasione di una bella festa dello sport, in particolare perché si festeggiano i 30 anni della corsa che – nel contesto del Giubileo che sicuramente aiuta ad attirare ancora più l’attenzione – fa registrare il record di partecipanti, a maggior ragione se si considerano anche gli eventi collaterali, fin dalla Acea Water Fun Run che è stata disputata ieri, poi la corsa non competitiva di 5 km, alla portata davvero di tutti, infine la staffetta solidale Acea Run4Rome.

Da molti anni ormai c’è un totale dominio dei corridori africani, l’anno scorso ricordiamo in particolare la vittoria al maschile del keniano Asbel Rutto, perché aveva fatto registrare il miglior tempo di sempre a Roma in 2h06’24”, mentre fra le donne il record sono ancora le 2h22’52” per la vittoria nel 2019 di Kebede Megertu Alemu per l’Etiopia. Compie 20 anni purtroppo l’ultima vittoria italiana, ad opera di Alberico Di Cecco nel 2005, mentre fra le donne l’ultima è dell’anno ancora prima, cioè Ornella Ferrara nel 2004. Adesso però scopriamo altre info utili per la diretta Maratona Roma 2025…

MARATONA ROMA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Maratona Roma 2025 in tv sarà visibile almeno parzialmente su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, cioè dalle ore 9.15, con i servbizi Sky anche per la diretta streaming video.

DIRETTA MARATONA ROMA 2025: UN PERCORSO AFFASCINANTE

La diretta Maratona Roma 2025 ci invita a scoprire un percorso che avrà naturalmente il fascino della Città Eterna. La partenza ai Fori Imperiali a partire dalle ore 8.15 e poi in varie “onde” fino alle ore 8.40 e l’arrivo al Circo Massimo sono un valore aggiunto notevole, poi lungo i 42,195 km del tracciato si potranno ammirare tantissime altre bellezze – magari i corridori se le godranno un po’ meno, per gli spettatori però sarà una meraviglia. Si correrà su entrambi i lati del Tevere, che sarà quindi attraversato più volte, da notare allora anche alcune caratteristiche tecniche come alcuni saliscendi oppure i passaggi su fondo non asfaltato, in particolare con i celebri sampietrini.

Dal centro storico alla basilica di San Paolo, da Castel Sant’Angelo a Ponte Milvio, con citazione d’obbligo dal punto di vista sportivo per il Foro Italico, sede delle principali strutture sportive della nostra capitale, con tanti ricordi che risalgono fino alle Olimpiadi del 1960, che ebbero proprio nella maratona un momento iconico, con la vittoria dello scalzo etiope Abebe Bikila. Una curiosità è legata all’aspetto meno agonistico: i big saranno arrivati già da ore, ma siccome le strade saranno chiuse fin verso la metà del pomeriggio, la diretta Maratona Roma 2025 farà anche slittare di un’ora il fischio d’inizio della partita di Serie A della Roma.