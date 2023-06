Diretta Marcell Jacobs/ 100 metri video streaming Rai: via alla gara! (Diamond League, 9 giugno 2023)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023: VIA ALLA GARA!

Finalmente possiamo dare il via alla diretta di Marcell Jacobs e dei 100 metri alla Diamond League Parigi 2023. Abbiamo detto che il velocista azzurro ha fatto la sua straordinaria comparsa alle Olimpiadi di Tokyo, vincendo una medaglia d’oro che sostanzialmente nessuno si aspettava; quel giorno aveva corso in 9”80 precedendo lo statunitense Fred Kerley e il canadese Andre De Grasse. In seguito Jacobs ha avuto qualche problema nel mantenersi in forma, dovendo saltare appuntamenti anche importanti; il suo 2021 per dire è finito lì, poi Jacobs è tornato in pista l’anno seguente per partecipare ai Mondiali indoor (oro nei 60 metri).

Tuttavia, come già ricordato, ai Mondiali di Eugene non ha coronato il sogno di vincere l’oro: la sua corsa si è fermata in semifinale a causa di un problema fisico, decisione che ha suscitato qualche perplessità e polemica. Oro però agli Europei, poi argento alle spalle di Samuele Ceccarelli nella kermesse continentale indoor. La Diamond League Parigi 2023 naturalmente non vale i trionfi sopra citati, ma l’azzurro è pronto a primeggiare anche qui: mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà, la diretta di Marcell Jacobs sui 100 metri finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023: PARLA L’OLIMPIONICO

Marcell Jacobs sarà davvero ai blocchi di partenza della gara dei 100 metri di stasera alla Diamond League Parigi 2023, sarà il debutto stagionale dopo due rinunce per infortunio a Rabat e Firenze, di conseguenza cresce l’attesa per la gara di stasera alle ore 22.12. Marcell Jacobs ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia del meeting e ha espresso la propria soddisfazione per essere finalmente della partita: “Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco”.

Marcell Jacobs ha poi proseguito: “È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza: ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere continuità a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione”. C’è magari il rischio di essere nervoso in questa particolare situazione, tuttavia Marcell Jacobs ha voluto chiarire: “Sono tranquillo. Quando vedevo gli altri gareggiare, sapevo che una corsia era la mia, e non è stato semplice. Ma questo mi ha portato a essere sempre più forte e mi ha dato tanta energia e ancora più voglia di dedicarmi a quello che faccio”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023

La diretta tv di Marcell Jacobs sui 100 metri, come tutta la Diamond League 2023, sarà fornita dalla televisione di stato: l’emittente si dovrebbe collegare anche per questa gara e il canale è Rai Tre. Sarà la stessa Rai, in assenza di un televisore, a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso vi dovrete rivolgere al sito di Rai Play oppure installare la relativa app. Ricordiamo poi che sul portale ufficiale dell’evento, cioè rome.diamondleague.com, potrete visionare il programma delle gare oltre a consultare notizie utili sul meeting di atletica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MARCELL JACOBS ALLA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023 SU RAIPLAY

GRANDE APPUNTAMENTO!

Marcell Jacobs torna a confrontarsi sui 100 metri: la kermesse è quella della Diamond League Parigi 2023, l’appuntamento per venerdì 9 giugno con orario di partenza fissato alle ore 22:12 anche se dobbiamo dire che il nome dell’azzurro compare tra gli iscritti, ma non è poi detto che Marcell ci sarà. Jacobs e i 100 metri: una grande storia, sbocciata come noto due estati fa quando, nelle Olimpiadi di Tokyo posticipate di un anno causa Covid, il velocista azzurro aveva centrato una straordinaria quanto inattesa medaglia d’oro nella gara regina della competizione, e aveva fatto il bis nella 4×100.

Era stata una grande estate per l’atletica italiana; Jacobs a dire il vero ha poi confermato di poter restare sulla breccia, ha vinto ancora ma forse qualche problema fisico di troppo gli ha impedito di spiccare realmente il volo. Se parliamo però della diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri, anche alla Diamond League Parigi 2023 resta lui il nome di spicco della gara, e tutti si devono riferire ai tempi dell’italo-americano. Vedremo allora quello che succederà, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione circa il contesto nel quale il nostro Jacobs correrà.

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI DIAMOND LEAGUE PARIGI 2023: IL CONTESTO

Nel parlare della diretta di Marcell Jacobs sui 100 metri, qui alla Diamond League Parigi 2023, possiamo dire che l’ultima volta in cui abbiamo visto gareggiare l’azzurro eravamo tra fine inverno e inizio primavera: il contesto era quello delle gare indoor, e in quel caso Jacobs non era riuscito a portare a casa vittorie. Il suo “problema” risponde al nome di Samuele Ceccarelli, che ha fatto bene anche al Golden Gala: quest’ultimo lo aveva infatti battuto nei Campionati assoluti destando già una buona sensazione, diventata stupore quando Ceccarelli aveva nuovamente preceduto il connazionale agli Europei.

Dunque ora Jacobs torna a gareggiare sui 100 metri (forse: ha già dato forfait a Rabat e Firenze), che naturalmente restano la sua gara di riferimento: anche per lui il grande appuntamento rimane quello dei Mondiali, anche perché dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi e aver messo in tasca il titolo Europeo (lo scorso anno a Monaco di Baviera), l’iride rimane il grande risultato che ancora manca nella carriera. È presto per parlarne, ma sicuramente la diretta dei 100 metri alla Diamond League Parigi 2023 potrà già darci una buona indicazione sulle condizioni di Marcell Jacobs, così come dei suoi rivali più accreditati…











