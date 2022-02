Diretta Marcell Jacobs/ 60 metri indoor streaming video tv, l’azzurro all’ISTAF Tour

DIRETTA MARCELL JACOBS 60 METRI BERLINO: TORNA IL VELOCISTA AZZURRO!

Marcell Jacobs torna in pista: venerdì 4 febbraio, in un orario compreso tra le 16:55 e le 19:55 (in attesa di ufficializzare il programma dettagliato), il velocista azzurro si ripresenterà ai blocchi di partenza. La gara sarà quella dei 60 metri indoor: il contesto infatti è quello dell’ISTAF Tour di Berlino, una tappa che fa parte del World Indoor Tour di atletica leggera e che rientra nella categoria silver. Diciamolo subito: non è esattamente il tipo di evento da far balzare sulla sedia, ma è comunque una gara del nostro Jacobs che l’estate scorsa ha fatto la storia, e dunque andrà seguita con attenzione.

Fedez e Marcell Jacobs finiscono in tribunale?/ Guerra legale per gestione immagine

Per Marcell Jacobs questo evento di Berlino sarà anche l’occasione per iniziare la preparazione che lo dovrà portare al 100% ai due grandi eventi cui parteciperà nel 2022, vale a dire i Mondiali di luglio, che sono chiaramente l’appuntamento principale, ma anche la tappa intermedia che è rappresentata dai Mondiali indoor di marzo, e che dal punto di vista dell’ISTAF Tour di Berlino sono un evento più “diretto”. Vedremo allora come l’italo-americano si comporterà tra poche ore, quando la diretta dei 60 metri e Berlino prenderà il via; intanto, possiamo presentare meglio l’evento…

Nicole Daza, compagna Marcell Jacobs/ "Fare tv? Ci piacerebbe! Il matrimonio..."

DIRETTA MARCELL JACOBS 60 METRI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA DI BERLINO

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultimo momento, la diretta tv di Marcell Jacobs nei 60 metri a Berlino non sarà garantita: nessun canale nel nostro Paese dovrebbe trasmettere il programma dell’ISTAF Tour nella capitale tedesca, e di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video. Per rimanere aggiornati e informati sull’evento e sul risultato del nostro velocista, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che sono presenti sui social network, quelli della federazione italiana di atletica ma anche quelli del circuito World Indoor Tour che eventualmente daranno copertura alla kermesse.

Traffico anabolizzanti, assolto ex nutrizionista Jacobs/ "Giacomo Spazzini innocente"

DIRETTA MARCELL JACOBS 60 METRI BERLINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Marcell Jacobs nei 60 metri all’ISTAF Tour di Berlino è dunque molto attesa: magari non per la gara in quanto tale, ma perché il velocista azzurro non ha più gareggiato da quando ha scritto la storia della nostra atletica. Il clamoroso oro olimpico nella 4×100, quello ancor più incredibile nella gara individuale dei 100 metri: Jacobs è diventato l’uomo più veloce del mondo, si è preso Tokyo e ha rimesso l’atletica del nostro Paese al centro della mappa, e sono state settimane in cui lui è diventato forse l’atleta più celebre di tutta la nostra nazione.

Da quel momento però Jacobs non ha più gareggiato, e anche su questo si è detto molto: ufficialmente si è trattato di un problema fisico e non c’è ragione di pensare il contrario, ma con tutti gli occhi del mondo puntati addosso non sono state poche le voci che hanno invece parlato del timore di incappare in un controllo antidoping, visto che sostanzialmente prima del doppio oro alle Olimpiadi Jacobs (e questo è un dato di fatto) non era certamente considerabile tra i grandi favoriti sui 100 metri. Adesso però Marcell torna a gareggiare, anche se sui 60 metri e in una gara indoor, e noi non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA