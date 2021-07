Diretta Maria Centracchio-Trstenjak/ Streaming video Rai: la semifinale judo 63 kg

DIRETTA CENTRACCHIO TRSTENJAK, JUDO OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SEMIFINALE PER I 63 KG

Si accenderà a partire dalle ore 10.00 la diretta tra Maria Centracchio e Tina Trstenjak, semifinale per la categoria dei 63 kg donne per il Judo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra beniamina azzurra è dunque pronta a scendere sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo per giocarsi una bellissima occasione di medaglia: in caso di successo infatti la judoka volerà nella finale per l’oro, e in caso di KO invece approderà direttamente alla finalina per la medaglia di bronzo. In ogni caso un bellissimo risultato per la Centracchio, al suo debutto olimpico, e certo l’atleta classe 1994 oggi darà il tutto per tutto contro la slovena, temibilissima rivale e campionessa in carica: dopo il bronzo degli Europei 2019 per la nostra azzurra è tempo di puntare ancora più in alto.

DIRETTA CENTRACCHIO TRSTENJAK: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE DEL JUDO DONNE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Centracchio Trstenjak, semifinale per i 63 kg del judo femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica della nostra Tv di Stato. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA CENTRACCHIO TRSTENKAJ: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Maria Centracchio e Trstenjak, semifinale per i 63 kg del judo femminile alle olimpiadi di Tokyo 2020, ci pare doveroso dare un miglior contesto alla sfida che sta per accendersi sul tatami nipponico. Cominciamo dunque dalla nostra azzurra, scesa sul tatami nelle prime ore del mattino italiano per affrontare nel primo turno eliminatorio l’atleta del Madagascar Damiella Nomenjanahary: subito al debutto la nostra beniamina si è fatta valere vincendo per Ippon. Nel turno successivo l’azzurra ha poi superato per Nippon la ungherese Ozbas ed ha pure avuto la meglio sulla polacca Agata Ozboda Blach, per hansoku make dopo 1.38’ del Golden score. Un percorso lineare dunque per Centracchio, certo facilitata da un sorteggio favorevole: pure è stato cammino netto anche della rivale Tina Trstenjak, a Tokyo per difendere la medaglia d’oro vinta agli ultimi giochi brasiliani. La slovena infatti ha avuto vita facile fino a qui, vincendo prima la coreana Han e poi di fila anche Cabana Perez e la Venezuelana Barrios: ed ora è pronta a proseguire fino alla finalissima, ai danni dell’italiana ovviamente. La sfida dunque si annuncia bollente: chissà che accadrà!

