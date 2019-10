Diretta Marocco Algeria/ Streaming video tv: per le qualificazioni African Nations

Marocco Algeria, in diretta dallo Stade Municipal de Berkane, omonima città del Marocco, si gioca alle ore 21.00 italiane di questa sera, sabato 19 ottobre. Si tratta di una partita valida per il ritorno delle qualificazioni all’African Nations Championship 2020, una competizione che è una sorta di Coppa d’Africa parallela. Le federazioni infatti possono convocare soltanto i giocatori impegnati nei rispettivi campionati nazionali e questo spiega perché si gioca anche fuori dalle “finestre” ufficiali. La formula delle qualificazioni prevede varie zone, e nazionali che si affrontano in gare di andata e ritorno; Marocco Algeria come già accennato è il ritorno, si riparte da un pareggio per 0-0. Ricordiamo che è in vigore la formula dei gol realizzati in trasferta (che hanno valore doppio) mentre in caso di parità totale si andrà subito ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Sarà dunque interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Marocco Algeria, della quale vi presentiamo le informazioni essenziali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Algeria, come era d’altronde prevedibile, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà di conseguenza possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della federazione africana (www.cafonline.com) ma anche i siti e i profili social ufficiali delle due Nazionali nord-africane.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO ALGERIA

Essendo prevista la sola presenza di calciatori impegnati nei campionati nazionali, le probabili formazioni di Marocco Algeria perdono ovviamente tanti possibili protagonisti tra i giocatori più noti che militano in Europa. Il Marocco ad esempio paga un prezzo altissimo perché praticamente nessuno dei volti più noti milita in patria, compresi gli “italiani” El Yamiq (Genoa), Bourabia (Sassuolo) e Amrabat (Verona), tutti convocati per la recente finestra “ufficiale”. Il discorso è molto simile per l’Algeria, altra Nazionale in cui sono ben pochi i giocatori che militano in patria, spesso con ricorso ad oriundi nati in Francia, di origini algerine ma che logicamente con i club non giocano in Algeria. Dal punto di vista dei due c.t., questa competizione è l’ideale per valorizzare e far accumulare esperienza a chi ancora gioca in patria, una sorta di “palestra” per gli eventi principali.



