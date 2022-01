DIRETTA/ Marocco Comoros video streaming tv: ecco il duello tattico

DIRETTA MAROCCO COMOROS: LA CHIAVE TATTICA

La diretta di Marocco Comoros potrebbe sicuramente decidersi in mezzo al campo. Sicuramente il Marocco ha più quantità e qualità in mezzo al campo, frutto anche di quel 4-1-4-1 che consente a un giocatore di mettersi tra centrocampo e difesa nel vecchio ruolo di libero che negli anni novanta Marcel Desailly ha rappresentato al massimo. In quella posizione giocherà Mmaee rapido e tecnico oltre che fisico, riesce sempre a dare tono al centrocampo anche con la sua bravura nel muoversi negli spazi.

Calciomercato Roma/ Oliveira: "Voglio dimostrare il mio valore non solo in partita"

Gioca nel Ferencvaros principalmente da difensore centrale ma in nazionale il commissario tecnico Halilhodzic l’ha reinventato come stopper vecchia maniera. A lui poi si aggiungono due centrocampisti centrali di personalità come Amallah e Louza. Dall’altra parte invece il Comoros gioca col 3-4-1-2 un modulo che predilige le vie esterne ma che deve contare molto anche sull’aiuto del trequartista M’Changama pronto, se necessario, a infilarsi tra Youssouf e Abdullah e a fare da perno al centrocampo. (agg Matteo Fantozzi)

Calciomercato Juventus/ Allegri: "Dobbiamo arrivare alla fine con questi giocatori"

DIRETTA MAROCCO COMOROS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Comoros, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

Calciomercato Milan/ Castillejo in uscita, nuovi contatti col Monaco per Pellegri

LEONI DELL’ATLANTE LANCIATI VERSO GLI OTTAVI

Marocco Comoros, in diretta dallo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, venerdì 14 gennaio alle ore 17:00. La partita sarà valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2021, e sarà già un testa-coda, con i Leoni dell’Atlante al comando del raggruppamento e le Comore come fanalino di coda. All’esordio il Marocco ha battuto l’altra big del girone, il Ghana, imponendosi con il punteggio di 1-0, grazie al gol messo a segno da Boufal nella fase finale della partita.

Con una vittoria, la Nazionale allenata daVahid Halilhodzic, metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno. Le Comoros sono reduci dalla sconfitta di misura subita nella gara inaugurale contro il Gabon, con il punteggio finale che è stato di 0-1. La squadra di Amir Abdou non è quindi riuscita a far punti nella partita che sulla carta sembrava la meno complicata, con la qualificazione agli ottavi che diventa così molto complicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MAROCCO COMOROS

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Marocco Comoros, le quali si affronteranno nella seconda giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2021. Il tecnico del Marocco, Vahid Halilhodzic, dovrebbe optare per il consueto modulo 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare per la sfida contro il Comoros: Bounou, Hakimi, Amallah, Aguerd, Masina, Mmae, Saiss, Ounahi, Boufal, Aboukhlal, Louza.

Amir Abdou, allenatore delle Comoros, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-4-2. Questo il probabile undici iniziale delle Comoros, in vista della gara contro il Marocco: Ahamada; Abdallah, Zahary, M’Dahoma, Bakary; M’Changama, Bendjaloud, Y. Mohamed, I. Mohamed; Abdullah, Ben Mohamed.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Marocco Comoros di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Snai. Favorito il Marocco, con la sua vittoria associata al segno 1, quotata 1.28. L’eventuale pareggio tra le due squadre, abbinato al segno X, viene proposto a 5.00. Sembra molto difficile assistere alla vittoria delle Comoros, la quale abbinata al segno 2, viene presentata con una quota di 14.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA