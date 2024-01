Diretta/ Marocco Congo streaming video e tv. Leoni d’Atlante per la fuga (CAF, 21 gennaio 2024)

Marocco Congo, in diretta domenica 21 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso lo Stade Laurent Pokou di San Pédro, sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Tra le squadre di spicco del torneo, il Marocco è una delle poche che non ha deluso nella prima giornata. Nell’esordio contro la Tanzania, la partita si è svolta esattamente come previsto, con una vittoria agevole per 3-0. Il gol di Saiss nel primo tempo ha aperto le marcature, seguito da una ripresa senza intoppi, agevolata dall’espulsione di Miroshi al 70′. Subito dopo, sono arrivate le reti di Ounahi ed En-Nesyri.

Attualmente, i Leoni dell’Atlante sono in testa al Gruppo F e, secondo le valutazioni dei bookmakers, diventano temporaneamente i favoriti per la vittoria finale nel torneo. Hanno ora l’opportunità di garantirsi il passaggio agli ottavi di finale già dopo due partite, affrontando la Repubblica Democratica del Congo. Quest’ultima ha pareggiato 1-1 contro lo Zambia nella prima partita, in una sfida risolta in quattro minuti con il vantaggio di Kangwa al 23′ e il pareggio di Wissa al 27′. La squadra di Sebastian Desabre avrebbe potuto trasformare la serata in una vittoria se non avesse sprecato numerose occasioni.

MAROCCO CONGO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Marocco Congo sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO CONGO

Le probabili formazioni della diretta Marocco Congo, match che andrà in scena allo Stade Laurent Pokou di San Pédro. Per il Marocco, Walid Regragui schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bono; Chibi, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; El-Nesyri. Risponderà il Congo allenato da Sebastien Desabre con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: N’Zau; Kalulu, Baka, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Wissa, Kakuta, Pickel, Bongonda; Bakambu.

MAROCCO CONGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Marocco Congo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Marocco con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Congo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











