Diretta Marocco Croazia/ Streaming video Rai 2: Dalic favorito! (Mondiali 2022)

DIRETTA MAROCCO CROAZIA: BALCANICI FAVORITI!

Marocco Croazia, in diretta dallo stadio Al Bayt di Al Khor, si gioca alle ore 11:00 di mercoledì 23 novembre: la partita è valida per il gruppo F dei Mondiali 2022, che inizia questa mattina e ci presenta subito la nazionale vice campione in carica. La Croazia punta ovviamente la conferma, ma non sarà facile: dopo lo straordinario secondo posto del 2018, valso a Luka Modric il Pallone d’Oro, la nazionale balcanica ha avuto qualche problema di troppo nel tenere il livello come dimostrato in Nations League, e in questo girone dovrà lottare con il Belgio per il primo posto pur se gli ottavi non sembrano in discussione.

Probabili formazioni Spagna Costa Rica/ Quote: spazio per Ansu Fati?

Il che ci dice che per il Marocco la strada potrebbe e dovrebbe fermarsi subito; tuttavia bisogna fare attenzione alla nazionale del Nord Africa, che ha certamente talento in alcune individualità e ha anche destato una buona impressione l’ultima volta che l’abbiamo vista ai Mondiali. Ad ogni modo il match è indirizzato dal punto di vista del pronostico; aspettiamo che la diretta di Marocco Croazia prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due CT potrebbero operare per questo loro esordio, andando a leggere insieme le probabili formazioni di una partita comunque interessante.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 23 novembre

DIRETTA MAROCCO CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Croazia viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Due che naturalmente è disponibile anche in alta definizione, Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MAROCCO CROAZIA SU RAIPLAY

Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (23 novembre)

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO CROAZIA

In vista della diretta Marocco Croazia Walid Regragoui ha pensato a un 4-3-3: in porta c’è Bounou, davanti a lui dovremmo vedere Saiss e Aguerd con Hakimi terzino destro e Mazraoui che potrebbe venire dirottato a sinistra, dove è in competizione con Attiat-Allah. A centrocampo invece Sofyan Amrabat si prende la maglia di regista o frangiflutti, come già nella Fiorentina; Ounahi e Amallah le due mezzali, ma occhio a Sabiri che può fare l’interno tattico. Nel tridente avanzato la stella è naturalmente Ziyech; En Nesyri farà la prima punta, a sinistra spazio per Boufal con Sabiri che potrebbe giocare anche in questa posizione.

Per Zlatko Dalic il modulo è lo stesso: Livakovic gioca tra i pali, Gvardiol comanda la difesa e dovrebbe giocare a fianco di Lovren (o Vida, eventualmente) con due terzini che invece sarebbero Stanisic e Barisic. In mezzo al campo Brozovic ha recuperato, dunque dovrebbe esserci: la Croazia gioca di fatto con il doppio playmaker vista la presenza dell’eterno Modric, a completare una mediana ricca di qualità il favorito resta Kovacic. Nel reparto avanzato potremmo vedere Kramaric in qualità di prima punta, ma qui le cose sono in via di definizione; Perisic e Orsic a quel punto agirebbero da esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Marocco Croazia, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale africana vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale balcanica, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,05 volte la vostra giocata sulla partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA