DIRETTA MAROCCO MALAWI/ Video streaming tv: precedenti, i Leoni sono imbattuti

DIRETTA MAROCCO MALAWI: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Marocco Malawi, possiamo fare un tuffo nella breve storia di questa partita fra due Nazionali del calcio africano che sono lontanissime sia geograficamente sia per tradizione, ma che oggi daranno vita ad un ottavo di finale della Coppa d’Africa 2021. I precedenti sono comunque sei, con un bilancio di quattro vittorie per il Marocco e due pareggi, mentre il Malawi non è ancora mai riuscito a vincere.

DIRETTA/ Senegal Capo Verde (risultato 0-0) streaming video tv: poche emozioni!

Si gioca per la prima volta in campo neutro in occasione della fase finale di una Coppa d’Africa, perché in precedenza c’erano stati tre doppi confronti in gironi di qualificazione, cioè verso i Mondiali 2006 e verso le Coppe d’Africa 2008 e 2019: possiamo allora che in casa il Marocco ha vinto tre partite su tre, mentre in Malawi i padroni di casa hanno almeno difeso l’onore, ottenendo due pareggi a fronte di una sola sconfitta casalinga. Senza dubbio però oggi la posta in palio è più alta: il Malawi saprà fare la storia proprio in questa occasione? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA, I NOMI DEI 35 CONVOCATI DI MANCINI PER LO STAGE/ Balotelli torna in Nazionale

DIRETTA MAROCCO MALAWI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Marocco Malawi: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

MAROCCO MALAWI: MAROCCHINI FAVORITI!

Marocco Malawi, diretta dall’arbitro Pacifique Ndabihawenimana del Burundi presso lo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 25 gennaio 2022, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, che si sta disputando in Camerun con un anno di ritardo. L’esito della diretta di Marocco Malawi sarebbe deciso ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore in caso di pareggio al triplice fischio, perché siamo finalmente arrivati alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione africana.

DIRETTA/ Camerun Comore (risultato finale 2-1): Comore indomite ma passano i Leoni

Sulla carta, possiamo certamente indicare il Marocco come favorito, grazie al primo posto nel girone C ottenuto grazie a due vittorie e un pareggio, cammino cominciato bene fin da subito con due vittorie ed infine primo posto blindato con il pareggio contro il Gabon all’ultima giornata del gruppo. Il Malawi comunque non è da sottovalutare, perché con 4 punti nel girone B ha sicuramente meritato il ripescaggio tra le quattro migliori terze: decisiva in tal senso la vittoria contro lo Zimbabwe, ma anche l’ottimo pareggio contro il Senegal. I Leoni dell’Atlante sono comunque favoriti, ma staremo a vedere cosa succederà in Marocco Malawi…

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO MALAWI

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Marocco Malawi. Sicuramente nella formazione marocchina ci sono più volti noti, il modulo di riferimento potrebbe essere un 4-5-1 con Buonou in porta; difesa a quattro con Hakimi, Saiss, Aguerd e Masina da destra a sinistra; a centrocampo invece folta linea a cinque composta da Tissoudali, Amallah, Amrabat, Louza e Boufal; infine il centravanti El Kaabi sarà il punto di riferimento della manovra offensiva.

La risposta del Malawi potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 con questi possibili titolari: Kakhobwe in porta; davanti a lui una retroguardia a tre con Chirwa, Chembezi e Cholopi; a centrocampo il quartetto formato da Mhone, J. Banda, Idana e Madinga; infine il reparto offensivo con il trequartista P. Banda alle spalle dei due attaccanti Gabadinho e Muyaba.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Marocco Malawi, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 in caso di vittoria del Marocco (formalmente in casa) è nettamente favorito e quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 13 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria per il Malawi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA